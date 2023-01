Elon Musk révèle le nombre d’employés sur Twitter

Depuis le rachat officiel de Twitter par Elon Musk, l’entreprise fait la une des journaux pour de multiples raisons. Musk a pris des décisions drastiques avec lesquelles de nombreuses personnes dans le monde ne sont pas d’accord. Cependant, le magnat des affaires pense qu’il fait ce qu’il y a de mieux pour Twitter. Elon Musk tente d’équilibrer les finances de Twitter. Il pense que l’entreprise supporte en fait beaucoup plus de charge qu’elle ne peut en supporter. Lorsque Musk a pris le relais, Twitter comptait un peu plus de 7 000 employés. Pourtant, Elon Musk a licencié pas moins de 3500 employés tandis que de nombreux autres ont volontairement démissionné de l’entreprise. Aujourd’hui, Elon Musk dans un post sur Twitter a révélé que l’entreprise compte environ 2 300 employés actifs.

CNBC a rapporté vendredi que l’effectif à temps plein de Twitter a été réduit à environ 1 300 employés actifs. Le rapport affirme que le nombre comprend moins de 550 ingénieurs à temps plein. Le tweet d’Elon Musk vise à démystifier ce faux rapport. CNBC affirme également qu’environ 75 des 1 300 employés de l’entreprise sont en congé. Cela comprend environ 40 ingénieurs, a déclaré CNBC, citant des dossiers internes.

« Cette affirmation est incorrecte », a tweeté Musk en réponse à un tweet citant CNBC. « Twitter compte environ 2 300 employés actifs. »

Musk ajoute : « Il y a encore des centaines d’employés qui travaillent sur la confiance et la sécurité, et plusieurs milliers de sous-traitants. Mes autres entreprises ont moins de 10 personnes travaillant sur Twitter.

Par ailleurs, Musk a également déclaré que Twitter pouvait être mis à jour normalement dans l’App Store d’Apple. Musk a repris Twitter en octobre dernier – pour 44 milliards de dollars – et a rapidement apporté une série de changements de produits et d’organisation. La société a déployé un badge bleu vérifié par Twitter modifié en tant que service payant et a également licencié environ 50% de son personnel.

Elon Musk a annoncé la « nouvelle » fonctionnalité sur Twitter

Après avoir bloqué le client Twitter tiers, Musk a tweeté aujourd’hui qu’une « nouvelle » fonctionnalité sera introduite. En fait, ces « nouvelles » fonctions ne sont pas nouvelles. Ils étaient en ligne depuis un certain temps auparavant, mais ils ont été retirés car l’effet n’était pas très bon. Elon Musk a prévisualisé la fonctionnalité de liste fixe dans ses tweets et a présenté les 3 étapes nécessaires pour activer la fonctionnalité. En fait, cette fonctionnalité a été lancée dès 2019, mais la fréquence des utilisateurs n’est pas élevée, et finalement, Twitter est revenu à la chronologie normale.

Cette fonctionnalité est la possibilité de créer du contenu chronologique basé sur des sujets spécifiques. Créer un contenu de chronologie différent basé sur des sujets spécifiques semble génial, mais les tentatives précédentes de Twitter n’ont pas été couronnées de succès. Avant d’être acquis par Musk, Twitter utilisait encore des recommandations basées sur des algorithmes comme chronologie par défaut, plutôt que chronologiquement.

Twitter perd plus de 500 annonceurs

Après qu’Elon Musk a repris Twitter, la série d’événements qui a suivi a inquiété de nombreux annonceurs. Elon Musk autorise la « liberté d’expression » ce qui indique que de nombreux commentaires ne seront pas censurés. Pour cette raison et d’autres, les annonceurs sur Twitter ont commencé à quitter la plate-forme. Maintenant, selon certaines informations, depuis qu’Elon Musk a repris Twitter fin octobre de l’année dernière, plus de 500 annonceurs Twitter ont suspendu les publicités sur la plateforme.

Directeur de l’ingénierie Twitter, Siddharth Rao supervise les ingénieurs travaillant sur les activités publicitaires de Twitter. Lors d’une réunion du personnel mardi, il a déclaré au personnel dans un discours que plus de 500 des principaux annonceurs de Twitter avaient arrêté les publicités sur Twitter depuis que Musk avait pris le relais.

Il révèle également que les revenus quotidiens de l’entreprise le mardi 17 janvier étaient en baisse de 40 % par rapport à l’année précédente. La principale raison de cette crise réside dans les problèmes liés à son activité publicitaire principale. Depuis qu’il est devenu le nouveau patron de Twitter, Musk a licencié des milliers d’employés et s’est empressé de déployer des fonctionnalités d’authentification payantes. Cela permettra à de nombreux escrocs de créer de faux comptes sur Twitter. Le chaos a incité les annonceurs d’entreprise à fuir Twitter.

Par ailleurs, Twitter a également annulé une interdiction des publicités politiques après que lui et d’autres sociétés de médias sociaux telles que Facebook aient été largement critiqués pour avoir permis la diffusion de fausses informations électorales sur la plateforme.

Twitter n’autorise pas le développement de clients tiers

Il y a quelques jours, Twitter a publié le «Contrat de développeur” termes mis à jour. La nouvelle mise à jour indique clairement que les développeurs ne peuvent plus développer d’applications Twitter tierces. Il est explicitement mentionné dans les termes que les développeurs ne sont pas autorisés à « créer des services/produits alternatifs ou similaires à l’application Twitter ».

Cela indique que les applications Twitter tierces telles que Tweetbot, Twitterrific, Aviary, Echofon, Birdie, etc. ne fonctionneront plus correctement. Pour le moment, on ne sait pas si ces clients tiers rétabliront l’accès à l’avenir. Les responsables de Twitter ont discrètement ajusté l’API jeudi dernier. Il en résulte un grand nombre de clients tiers qui ne fonctionnent pas correctement. Le responsable a tweeté le 18 janvier, déclarant : « Twitter applique ses règles d’API de longue date. Cela peut empêcher certaines applications de fonctionner.

Pendant tout le processus, les développeurs du client tiers n’ont jamais reçu de notification de Twitter. Ils n’ont pas non plus reçu de lettre officielle demandant la fermeture. Twitter et même les responsables n’ont jamais précisé quelles API sont violées.

Vente aux enchères Twitter de centaines de fournitures de bureau

La société s’efforce de réduire ses coûts depuis qu’Elon Musk a pris le relais. Pour M. Musk, le moyen de base pour réduire les coûts est de licencier des employés. Cependant, ce n’est pas le seul moyen. Selon des informations, Twitter a vendu aux enchères des fournitures de bureau à son siège de San Francisco. L’entreprise a vendu un refroidisseur à vin, un four à pizza et d’autres fournitures. Cela semble être la dernière décision prise par l’entreprise pour réduire les coûts.

Une page d’enchères de la société d’enchères Heritage Global Partners montre que plus de 600 articles ont été vendus en ligne. Sur la page, les éléments sont décrits comme des « actifs de bureau excédentaires ». Il convient de noter que les articles de la vente aux enchères incluent une enseigne au néon avec le logo de l’oiseau Twitter de 10 pieds de haut. Le prix d’adjudication final de cet actif est de 40 000 $. Cependant, Nick Dove, président de Heritage Global Partners, a déclaré dans une interview que la vente aux enchères n’avait rien à voir avec la crise de Twitter.