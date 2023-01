Oops! Le Samsung Galaxy S23 Ultra est en vente dans ce magasin

Samsung se prépare à présenter la série Galaxy S23 le 1er février. Cependant, la société aura du mal à essayer de nous surprendre. Après tout, les trois produits phares à venir ont été la cible de multiples fuites au cours des derniers mois. La gamme se tiendra avec l’arrangement habituel d’un Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra. Cette fois-ci, nous avons un langage de conception consolidé pour les trois téléphones, mais les bords du Samsung Galaxy S23 Ultra sont plus plats que ses petits frères et sœurs. L’Ultra apportera également un meilleur ensemble de spécifications et sera le premier téléphone Samsung avec un appareil photo de 200 MP. Jusqu’à présent, il ne reste pas grand-chose à savoir sur ces produits phares, mais si vous êtes toujours là pour en savoir plus, préparez-vous pour la plus grande fuite de toutes !

Le Galaxy S23 Ultra est en vente

Nous ne savons pas quels sont les plans de Samsung pour la vente de ses appareils. Nous nous attendons à ce qu’ils soient en vie le 1er février, mais l’arrivée effective dans les magasins peut prendre quelques jours de plus. Malgré l’absence d’annonce, un magasin particulier a décidé de mettre en vente le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Si vous vivez à Matagalpa, au Nicaragua, il est peut-être possible d’acquérir un Samsung Galaxy S23 Ultra à ce stade. Un magasin local surnommé KM CELL Store partage une publication sur sa page Facebook. Le magasin prétend avoir, et montre en fait, au moins quatre unités Samsung Galaxy S23 Ultra. Ce sont les modèles avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Selon le magasin, ils sont prêts pour une livraison immédiate.

Quelqu’un rompt l’embargo ici… Bien qu’il prétende être prêt à la vente, le magasin omet de mentionner le prix du téléphone. Pourtant, nous pouvons avoir un bon aperçu des téléphones avec un coloris rose.

Si vous vivez dans la région et que vous êtes assez rapide, peut-être, juste peut-être, pourrez-vous en prendre un. Ce n’est qu’une question de temps avant que Samsung contacte le magasin pour mettre fin à leur fête. Sinon, la situation peut empirer si quelqu’un décide d’enregistrer une prise en main complète du téléphone.

Les prétendues spécifications d’Ultra

Pour ceux qui ne le savent pas, le Samsung Galaxy S23 Ultra est le véritable roi de la gamme. Il y a quelques mises à niveau par rapport au S22 Ultra, donc ce n’est peut-être pas la plus grande mise à niveau si vous ne vous souciez pas de l’appareil photo. Il apportera un nouvel appareil photo principal de 200 mégapixels mais obtiendra les mêmes unités téléobjectif et ultra large de son prédécesseur. Le téléphone contient un AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces avec une résolution Quad HD + et Gorilla Glass Victus 2. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W. Il exécutera Android 13 avec l’inédit One UI 5.1. un haut. Le téléphone dispose de Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC et UWB. De plus, il apportera un S-Pen intégré, gardant l’héritage du Galaxy Note en vie.

Le téléphone contiendra le Snapdragon 8 Gen 2, mais apparemment, celui-ci est différent de celui présent dans les produits phares récemment sortis. D’après les fuites, cette version du SoC provient de Samsung et non de TSMC.