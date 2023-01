Crapaud record trouvé en Australie : il est six fois plus grand que le spécimen moyen

Surnommé « Toadzilla », il pèse 2,7 kg et pourrait battre le record établi par un crapaud domestique en Suède, pesant 2,65 kg.

Crapaud de canne surnommé Toadzilla par les rangers du parc national de Conway, Queensland, Australie / Queensland Environment

Un crapaud de canne (Marina de Rhénanie) trouvé dans une forêt tropicale du nord de l’Australie pourrait battre un record mondial : l’animal fait six fois la taille d’un crapaud moyen, pèse 2,7 kg et, selon les experts, pendant des années, il s’est probablement nourri d’insectes, de reptiles et de petits mammifères. Surnommé « Toadzilla », le crapaud de canne est une espèce envahissante qui menace l’écosystème australien, où ces amphibiens massacrent involontairement de nombreuses espèces endémiques depuis leur introduction en 1935, multipliant leur population par plusieurs ordres de grandeur : actuellement on estime qu’il y en a plus de 2 milliards de spécimens.

Le crapaud géant peut battre le record de tous les temps

Repéré pour la première fois par le garde forestier Kylee Gray lors d’une patrouille dans le parc national de Conway, dans le Queensland, l’animal a été rapidement capturé et placé dans une boîte. « Je n’ai jamais rien vu d’aussi gros Gray a dit à l’Australian Broadcasting Corporation – . [Sembrava] presque un ballon de foot avec des jambes”.

Ramenée à la base pour le peser, la ranger et ses collègues ont eu la surprise de constater qu’il pouvait établir un nouveau record du monde. L’actuel record du monde Guinness pour le plus gros crapaud – 2,65 kg – a été établi par un crapaud domestiqué en Suède nommé Prinsen en 1991. On pensait qu’une femelle pouvait produire jusqu’à 30 000 œufs en une saison, cependant, son âge n’est pas clair – le les espèces peuvent vivre jusqu’à 15 ans dans la nature – mais Mme Gray pense que c’est « depuis longtemps”. Comme indiqué, ce gigantesque spécimen peut s’être nourri d’un régime à base d’insectes, de reptiles et de petits mammifères. « Un crapaud de canne de cette taille mangera tout ce qui peut tenir dans sa boucheGris ajouté. .

Depuis sa capture le 12 janvier, le spécimen a été euthanasié, conformément à la pratique courante en Australie, car le crapaud de canne, qui est une espèce venimeuse, est considéré comme un ravageur dans le pays océanique. Initialement introduit comme pesticide pour lutter contre le coléoptère australien, avec environ 100 spécimens importés d’Hawaï, le crapaud de canne n’a pas de prédateurs en Australie, ce qui a permis à la population importée de se reproduire de manière incontrôlable, avec un boom démographique qui s’est intensifié ces dernières décennies.