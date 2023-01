Meilleurs écouteurs ANC 2023 – Écouteurs antibruit pour tous !

La suppression active du bruit (ANC) est devenue une fonctionnalité incontournable pour de nombreuses personnes à la recherche d’écouteurs TWS. Cependant, tous les écouteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Les meilleurs écouteurs ANC sont ceux qui non seulement excellent dans la réduction du bruit, mais offrent également une excellente qualité sonore et une excellente expérience utilisateur globale.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons vérifié la plupart des bourgeons ANC TWS les mieux notés. Et parmi eux, nous avons dressé une liste restreinte des écouteurs antibruit qui vous offriront le meilleur rapport qualité-prix. Lisez la suite pour savoir quels modèles sont les meilleurs écouteurs antibruit.

Meilleurs écouteurs à suppression active du bruit de 2023

Sony WF-1000XM4 – Meilleurs écouteurs ANC dans l’ensemble

Les bourgeons WF de Sony sont souvent salués comme les meilleurs de leur catégorie. Et il y a une bonne raison derrière cela. Prenez le WF-1000XM4, par exemple. Il vous offrira l’expérience la plus premium que vous puissiez trouver parmi les écouteurs actuellement disponibles.

Vous vous demandez ce qui fait que son prix en vaut la peine ? Tout d’abord, il est livré avec une batterie haute capacité, qui peut offrir jusqu’à 8 heures avec ANC activé. Et lorsque vous éteignez l’ANC, l’autonomie de la batterie passe à 12 heures ! Le boitier de charge ? Il détient environ 16 heures d’autonomie. Et il est compatible avec le chargement sans fil Qi !

De plus, le WF-1000XM4 offre la meilleure qualité sonore de sa catégorie. Le codec LDAC de Sony vous permet de profiter d’un streaming musical de haute qualité. Il contient des fonctionnalités supplémentaires. Vous avez 360 Reality Audio, qui vous permet d’obtenir l’expérience d’écoute musicale la plus immersive. Les écouteurs vous permettent même de régler l’égaliseur !

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 24 heures

Codecs : LDAC, AAC et SBC

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Classement IP : IPX4

➡️ Voir l’offre Sony WF-1000XM4

Huawei FreeBuds 5i – Les meilleurs écouteurs ANC abordables

Récemment, nous avons examiné en profondeur les Huawei FreeBuds 5i. Et à partir de là, nous avons constaté que ces bourgeons compatibles ANC sont excellents à tous égards. Plus important encore, Huawei a fixé un prix très attractif sur les bourgeons.

Bref, vous en aurez pour votre argent. Pour commencer, Huawei FreeBuds 5i dispose de deux modes ANC différents. Et le fait que Huawei puisse annuler les sons atteignant 42 dB est assez étonnant. Vous pouvez facilement plonger profondément dans vos morceaux préférés tout en étant dans les métros les plus fréquentés.

Mais ce n’est pas tout! Même s’il est abordable, il est livré avec des fonctionnalités premium. Par exemple, les écouteurs sont classés IP54 et prennent en charge la connectivité multipoint Bluetooth. Il a même un support HiFi avec le codec LDAC de Sony. Et n’oublions pas que vous pouvez obtenir jusqu’à 28 heures d’autonomie avec l’ANC activé ! Vous ne pouvez pas vous tromper avec cette paire d’écouteurs ANC.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 28 heures

Codecs : LDAC, AAC et SBC

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Classement IP : IP54

➡️ Voir l’offre Huawei FreeBuds 5i

Anker Soundcore Liberty 3 Pro – Écouteurs ANC au meilleur rapport qualité-prix

Bien que vous ne connaissiez peut-être pas Anker, il a fabriqué des accessoires de grande qualité au fil des ans. Et ses écouteurs et écouteurs ne sont pas une blague ! En fait, de nombreux critiques ont noté Anker Liberty 3 Pro exceptionnellement élevé. Et même nous pensons que les bourgeons ANC offrent une grande valeur.

La qualité sonore sera agréablement surprenante pour la plupart des utilisateurs. Anker contient des pilotes de grande qualité, qui peuvent vous offrir une excellente expérience d’écoute musicale. Et bien que la durée de vie de la batterie des écouteurs ne soit pas très bonne, vous obtenez un total de 32 heures d’autonomie lorsque le boîtier est inclus.

De plus, les performances de l’ANC sont époustouflantes. La technologie antibruit à l’intérieur peut facilement réduire le bruit du moteur de l’avion grondant et les bourdonnements du bus. Et vous pouvez même personnaliser l’égaliseur au niveau maximum via l’application Anker.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 32 heures

Codecs : LDAC, AAC et SBC

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Classement IP : IPX4

➡️ Voir l’offre Anker Soundcore Liberty 3 Pro

Écouteurs Bose QuietComfort II – Les meilleurs écouteurs antibruit haut de gamme

En tant que successeur des écouteurs Bose QuietComfort, les écouteurs Bose QuietComfort II offrent une mise à niveau dans chaque facteur crucial. Bose a intégré d’excellents pilotes à l’intérieur, qui vous fourniront un son de qualité supérieure.

L’ANC ? C’est le top ! En fait, nous pensons que la fonction d’annulation du bruit des écouteurs Bose QuietComfort II est aussi bonne, sinon meilleure, que celle du WF-1000XM4 de Sony. Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agit d’un excellent choix parmi les meilleurs écouteurs ANC.

Et comme leur nom l’indique, les oreillettes vont de pair en matière de design. Ils sont légers et très confortables à porter. Quoi qu’il en soit, vous obtiendrez une expérience globale agréable avec ces bourgeons.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 24 heures

Codecs : AAC et SBC

Bluetooth : Bluetooth 5.3

Classement IP : IPX4

➡️ Voir l’offre Bose QuietComfort II

Anker SoundCore Life P3 – Les meilleurs écouteurs antibruit bon marché

Si vous ne voulez pas mettre une brèche dans votre portefeuille mais que vous voulez tout de même faire l’expérience d’un excellent ANC, l’Anker SoundCore Life P3 est le bon choix pour vous. À moins de 100 $, nous pensons qu’il cloue en termes de performances.

Oui, ce n’est pas aussi bon que les autres écouteurs haut de gamme dont nous avons parlé plus tôt, mais vous ne pouvez pas oublier à quel point c’est bon marché. Néanmoins, il existe trois modes ANC différents, qui vous offriront la liberté de contrôler la suppression du bruit comme vous le souhaitez.

La durée de vie de la batterie des bourgeons est également correcte. Vous pouvez obtenir jusqu’à 10 heures d’autonomie avec l’ANC activé. Et la grande partie est que le boîtier peut contenir jusqu’à 40 heures de charge. Cela totalise 50 heures de temps de jeu total !

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 50 heures

Codecs : AAC et SBC

Bluetooth : Bluetooth 5.0

Classement IP : IPX5

➡️ Voir l’offre Anker SoundCore Life P3

Obtenir les meilleurs écouteurs ANC en 2023

Les écouteurs ANC de qualité qui peuvent tenir dans votre poche sont très attrayants. Mais si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix, ne vous contentez pas des meilleurs bourgeons antibruit. Et nous pouvons vous assurer que chacune des options que nous avons traversées n’est rien d’autre que cela ! Alors, choisissez-en un en toute confiance.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine