Les utilisateurs de Pixel 7 sont totalement indignés par Google – pouvez-vous deviner la raison ?

Fin décembre 2022, nous avons vu beaucoup de nouvelles émerger sur des rapports alarmants d’utilisateurs de Pixel 7. Il y a eu une série de plaintes d’utilisateurs concernant la vitre arrière du téléphone qui se brisait spontanément. Au fil du temps, les plaintes ont commencé à prendre de l’ampleur.

Il a atteint un point où Google ne peut rien faire pour se cacher la tête dans le sable. Et comme il ne résout pas le problème ni n’assume aucune responsabilité, les utilisateurs sont totalement furieux. De plus, ce n’est pas comme si tous les utilisateurs de Pixel 7 et 7 Pro laissaient tomber leurs appareils sur la brique. Les fissures seraient apparues de nulle part !

L’un des abonnés de Reddit faisait partie des propriétaires de Pixel 7 qui ont fait face à la malchance. L’utilisateur de Reddit a écrit que le revêtement en verre de la barre de caméra arrière de l’appareil se brisait spontanément. Et depuis qu’il a remarqué le problème, il se bat avec Google.

Cependant, aucun effort de l’utilisateur n’a abouti à un résultat fructueux. L’utilisateur du propriétaire brisé du Pixel 7 a écrit :

L’utilisateur du Pixel 7 poursuit en notant :

Absolument vidé par cela et on me demande de payer 400 $ pour le réparer via leur centre de réparation.

Pour référence, il n’y a pas eu d’impact physique, je n’ai pas non plus laissé tomber mon téléphone, exercé de stress ou été soumis à des fluctuations de température extrêmes (ce sont les conditions dans lesquelles ils annulent la garantie et non les «dommages physiques»).

Je recommanderais donc à quiconque envisage d’acheter ce téléphone de garder cela à l’esprit. C’est un vrai problème, et Google ne s’en empare pas et ne traite pas les consommateurs équitablement.

