La NASA prévoit un nouveau télescope spatial pour rechercher la vie sur des mondes extraterrestres

L’instrument sera aussi grand que le James Webb mais fonctionnera à des longueurs d’onde optiques, donnant la priorité à la recherche de la vie sur des planètes en orbite autour d’étoiles autres que le Soleil.

Il n’a pas encore de nom définitif, mais le futur télescope spatial de la NASA aura pour tâche de rechercher des formes de vie extraterrestres au-delà du système solaire. C’est ce qu’a communiqué Mark Clampin, directeur de la Division d’Astrophysique de l’Agence Spatiale Américaine, précisant que le projet était prévu comme un Observatoire des Mondes Habitables (HWO) en référence au nouvel instrument qui sera conçu pour rechercher les soi-disant « biosignatures», ou des signatures biologiques gazeuses, telles que l’oxygène, le méthane ou l’ozone, dans les atmosphères des planètes rocheuses ou aqueuses dans les zones habitables d’étoiles autres que le Soleil.

Le nouveau télescope de la NASA cherchera la vie sur d’autres planètes

Les détails et le financement du projet n’ont pas été confirmés mais, comme le suggère le nom provisoire, la mission du nouvel instrument se concentrera essentiellement sur cet objectif unique, par rapport à ce qui était plutôt prévu pour le télescope spatial James Webb (JWSP) qui a été mis en service l’année dernière. En effet, le JWSP examine déjà les atmosphères de plusieurs exoplanètes dans le cadre d’une petite partie de ses opérations, qui incluent cependant principalement l’étude de galaxies plus lointaines, des régions de formation d’étoiles dans la Voie lactée et un certain nombre d’autres objectifs.

L’annonce, faite à l’occasion de la 241e réunion de l’American Astronomical Society à Seattle, s’inscrit dans la planification des activités de la NASA prévues d’ici le début des années 1940, même si le nouvel observatoire ne sera pas le prochain télescope phare après le JWST. L’Agence prévoit en fait de lancer le Nancy Grace Roman Observatory (NGRO) vers 2027, à peu près au moment où le JWST cesse ses activités, qui pourrait ensuite être remplacé par le nouvel instrument.

Aussi grand que le JWSP, il fonctionnera à des longueurs d’onde optiques

Pour ce télescope, la NASA s’appuiera sur des technologies déjà développées ou en cours de développement, notamment des miroirs segmentés tels que ceux utilisés par le JWST et le coronographe du NGRO, un dispositif optique à l’intérieur du télescope qui protège la lumière d’une étoile afin que les exoplanètes faibles à proximité puissent être observées. . Ce sera donc un télescope optique (il fonctionnera à des longueurs d’onde plus courtes que l’infrarouge capté par le JWST), mais il sera aussi grand que le JWSR et comme ce dernier il orbitera autour du deuxième point de Lagrange (2L), un équilibre gravité ponctuelle à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

L’inconvénient de cet emplacement est que les opérations telles que les réparations et les mises à niveau sont considérées comme peu pratiques, c’est pourquoi l’espérance de vie du JWSP ne devrait pas dépasser dix ans. Contrairement à JWST, Clampin a déclaré que le HWO sera conçu pour la maintenance et les mises à niveau robotiques, ce qui pourrait permettre à l’outil non seulement de fonctionner pendant des décennies, mais aussi de recevoir des mises à niveau qui le rendront plus puissant au fil du temps.

« L’entretien sera énorme» a-t-il commenté La science Aki Roberge du Goddard Space Flight Center de la NASA. Alors que la structure et les miroirs resteraient les mêmes, les instruments optiques seraient en fait remplacés par des versions toujours plus sophistiquées, créant ce que Roberge appelait « un observatoire de montagne à L2”.

Avec le HWO, la NASA vise à répondre aux demandes de l’enquête astronomique d’une décennie pour un instrument capable de détecter des signes de vie sur 25 exoplanètes proches, le minimum considéré comme nécessaire pour indiquer statistiquement que la vie est très rare sans preuve sans équivoque. biosignatures dans leur atmosphère. En plus de cet objectif premier, le télescope – qui deviendra probablement l’observatoire spatial le plus puissant au moins dans ses premières années de vie – sera utilisé pour des études d’astrophysique générale.