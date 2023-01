Ce sont les meilleurs smartphones Samsung que vous pouvez acheter en ce moment

Quels smartphones Samsung seront les meilleurs en 2023 ? Pour ceux qui recherchent la plus grande expérience, la gamme Galaxy S reste l’option incontournable. Cependant, le Galaxy A a mûri au point de devenir une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’un modèle fiable pour moins de 500 $.

En termes de volume de ventes, les 3 premiers fabricants de smartphones sont restés constants ces dernières années. La place de Samsung en tête du classement est l’une des rares choses qui reste constante. Malgré le fait que le prix moyen des smartphones haut de gamme dépasse depuis longtemps la barre des 1000 dollars, le géant coréen a su s’adapter et résister à leur chute.

Pour ceux qui veulent un smartphone Samsung sans trop dépenser, le Galaxy A propose un compromis. Vous avez du mal à décider quel smartphone Samsung acheter ? Ne vous inquiétez pas… Ce guide d’achat vous aidera à sélectionner le modèle qui répond le mieux à vos besoins, quel que soit votre budget.

Pourquoi choisir un smartphone Samsung ?

En raison de sa vaste gamme à tous les niveaux de prix et de son leadership dans tous les domaines de ce qui constitue un smartphone à succès, Samsung domine l’industrie depuis l’invention du smartphone.

Qui dit Samsung dit aussi assurance qualité. Depuis la sortie du premier Galaxy S, la société coréenne a continué à se développer. Vous pouvez acheter un smartphone Samsung pour sa construction de haute qualité, ses excellents composants et son écran AMOLED qui, contrairement aux écrans LCD conventionnels, élimine les reflets du soleil pour préserver une visibilité claire dans toutes les conditions d’éclairage.

Une garantie constructeur de 24 mois sur les pièces et les réparations dans les boutiques officielles, incluant la batterie et les accessoires, est également offerte avec les appareils Samsung. En conséquence, Samsung rendra gratuitement la marchandise endommagée et, si nécessaire, vous remboursera.

Si vous possédez déjà un smartphone Samsung, vous pouvez également passer de celui-ci à votre nouveau smartphone Galaxy en utilisant l’application Smart Switch. La société publie également la mise à jour Android 13 sur bon nombre de ses combinés milieu de gamme et haut de gamme récents, tels que les Galaxy S20 et S21. Pour chaque smartphone, la société promet quatre ans de mises à jour importantes.

Vous pouvez lire quelques avis sur les smartphones Samsung pour vous faire une idée de leur qualité. Du Galaxy S22 Ultra incroyablement cher (avec style S Pen), qui reprend le rôle de la ligne Note ciblant souvent les utilisateurs professionnels, au superbe Galaxy A53, un smartphone positionné comme un modèle de milieu de gamme fiable, en plus de la famille Z des appareils pliables phares.

Les meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2023

Le modèle haut de gamme : Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Galaxy S22 Ultra est le smartphone le plus cher de la nouvelle gamme S22. L’appareil, qui est plus grand que les S22 et S22+, dispose d’un fantastique écran AMOLED avec une diagonale de 6,8 pouces qui offre une définition WQHD+ par opposition à Full HD+ sur les deux autres. Puisque la batterie a maintenant une capacité de 5000 mAh, elle est également plus grande. 40 mégapixels est la résolution du capteur selfie.

A l’arrière se trouvent quatre capteurs photo de 108 + 12 + 10 + 10 mégapixels avec autofocus laser. Le zoom hybride atteint un rapport 100x. Le S22 Ultra fonctionne avec les S-Pen. Il dispose entre 128 et 512 Go de stockage et 12 ou 16 Go de RAM.

Le meilleur pliable : Galaxy Z Fold 4

Le plus récent smartphone pliable de Samsung est le Galaxy Z Fold 4. Les améliorations entre les Z Folds 3 et 4 sont évidentes, mais il n’y a pas de changements radicaux. Le smartphone dispose toujours de deux écrans : un à l’intérieur qui peut être replié en livre et un à l’extérieur pour le format smartphone. Les deux écrans ont des tailles respectives de 6,2 et 7,6 pouces. Il y a deux ou trois changements mineurs, mais sinon c’est le même que le modèle précédent.

Tout d’abord, nous passons à un format d’image 23:9 pour l’écran externe (par opposition au 24,5:9 du modèle précédent). A l’usage, le smartphone apparaît moins allongé et a gagné en largeur. Evidemment, c’est plus confortable, notamment lors de la frappe. En mode tablette, le format de l’écran interne passe également d’un rapport 5:4 à un rapport 6:5. En conséquence, il a tendance à avoir un facteur plus carré. Afin d’ajouter plus d’élégance, les bordures ont également été rétrécies.

Samsung propose également une charnière plus fine et garantit des performances plus durables. La puce intégrée est la mise à jour principale. Le dernier SoC Qualcomm haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM, a été introduit par Samsung il y a des mois.

La capacité de la batterie du Galaxy Z Fold 4 est de 4400 mAh. Compte tenu de la taille de l’appareil, cela reste raisonnable, mais il gère assez bien une utilisation quotidienne typique. Vous devez prévoir une autonomie d’au moins une journée complète.

Enfin, en s’inspirant du Galaxy S22 pour le composant appareil photo, Samsung hausse la barre de la gamme. Ici, le capteur principal est de 50 mégapixels (f/1.8), tandis que le module ultra grand-angle est de 12 mégapixels (f/2.2). Un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique f/2,4 et X3 constitue le troisième capteur. En fait, le Z Fold 4 fonctionne de manière comparable au Galaxy S22 et produit de bonnes images.

Le meilleur smartphone à clapet : Galaxy Z Flip 4

Le Galaxy Z Flip 4 est le quatrième smartphone à clapet de Samsung et est en grande partie le même que son prédécesseur. Le processeur et la batterie sont les seuls changements qui se démarquent vraiment. Les Z Flips sont toujours en deçà dans ce domaine. Du coup, on passe à 3700 mAh, ce qui est encore décevant par rapport aux smartphones haut de gamme classiques.

A condition de ne pas s’y adonner à outrance, on peut espérer vivre une journée d’autonomie. Cette probabilité est évidemment plus faible dans les jeux 3D. Le nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1 est celui qui est intégré à l’appareil. Le Z Flip 4 est un merveilleux smartphone pour les personnes à la recherche d’une nouvelle expérience globale. C’est le smartphone pliable le plus populaire disponible.

Lorsque le smartphone est plié, un panneau extérieur de 1,9 pouces qui est l’un de ses deux écrans affiche en permanence les notifications et les informations essentielles. De plus, vous pouvez l’utiliser pour accéder à l’alarme, répondre aux messages, répondre à la musique, profiter des commentaires de la caméra et bien d’autres choses. La diagonale de l’écran principal est toujours de 6,7 pouces et prend en charge un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

Le double capteur de 12 MP à l’arrière constitue toujours la partie photographique. Leur sensibilité accrue à la lumière les rend plus efficaces. Enfin, la charge rapide est toujours disponible mais limitée à 25W. Pour une charge complète, il faut compter environ 1h15.

Le bon équilibre : Samsung Galaxy S22+

Le Galaxy S22+ délivre les mêmes fonctionnalités que son grand frère et a beaucoup de points communs avec la version Ultra à part le S Pen. Avec un écran de 6,6 pouces, il a une taille d’écran quelque peu réduite. Nous continuons à utiliser des écrans AMOLED avec une qualité Full HD + et des taux de rafraîchissement variables à 120 Hz.

Qui prétend batterie moins imposante dit aussi écran plus petit, vu que le S22 Plus embarque une batterie de 4500 mAh. Il existe deux variantes avec beaucoup de stockage disponible : 128 Go et 256 Go. Un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP, représentant un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif en conséquence, complète le composant caméra.

Le meilleur modèle compact : Galaxy S22

Le modèle le plus convivial de la nouvelle gamme Galaxy S de Samsung est le Galaxy S22. Le smartphone, vendu au même prix que le S21 lors de sa première commercialisation, dispose d’un écran Full HD+ de 6,1 pouces. Un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz est disponible. Le Soc Exynos 2200, fabriqué selon un processus de 4 nm, est logé à l’intérieur et est pris en charge par 8 Go de mémoire RAM, ce qui est suffisant pour le faire fonctionner rapidement et en douceur. La gamme de téléphones S22 est compatible 5G sur toute la carte. Il existe deux options de stockage pour le S22 : 128 ou 256 Go.

La batterie de 3700 mAh du smartphone assure l’autonomie. Avec un triple capteur photo 50 + 12 + 10 mégapixels, un capteur selfie 12 mégapixels et un triple capteur photo 12 mégapixels, le S22 ne lésine pas sur le rayon appareil photo. Sont également inclus une certification étanche, un double haut-parleur AKG et un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons.

Le flagship killer : le Samsung Galaxy S21 FE

L’une des meilleures options de smartphone Smasung est le nouveau Samsung Galaxy S21 FE. Deux versions du smartphone sont sorties en janvier 2022 : l’une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l’autre avec 8 Go de RAM et 256 Go. Comme les deux utilisent le SoC Snapdragon 888, ils sont compatibles 5G.

Gardez à l’esprit que Samsung ne fournit pas de SoC Exynos pour le S21 FE. Son écran AMOLED de 6,4 pouces est non incurvé et utilise un panneau de résolution de 2400 x 1080 pixels. 120 Hz est le taux de rafraîchissement. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh et une charge rapide de 25 Watts.

Le meilleur modèle milieu de gamme : Galaxy A53 5G

Le modèle le plus récent de la gamme est le Galaxy A53 5G. Il remplace le Galaxy A52, l’un des modèles phares de la gamme Samsung. Pour ceux qui recherchent un niveau de performances raisonnable et une caméra de grande qualité, sa fiche technique intrigue. Le SoC Exynos 1280, fabriqué selon le procédé 5 nm, le rend prêt pour la 5G. 128/256 Go de stockage et 4 ou 8 Go de RAM sont pris en charge par ce dernier.

Le smartphone embarque un écran Super AMOLED de 6,5″ en FHD+ et un triple capteur photo. 120 Hz est le taux de rafraîchissement. Pour être plus précis, les capteurs photo du Galaxy A53 5G comprennent un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur ToF de 5 MP.

Le terme « 32 MP » est utilisé dans le module pour les selfies. La batterie du smartphone, qui a une capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 25 W, est le dernier composant.

Autre bon modèle milieu de gamme : le Galaxy A33 5G

Avec un prix inférieur à 400 dollars, le Galaxy A33 5G se situe dans la catégorie milieu de gamme. Il vise à offrir une superbe expérience Samsung dans cette gamme de prix aux acheteurs à la recherche d’un smartphone aux performances adéquates pour un usage quotidien. Ici, Samsung offre une protection contre l’eau et la poussière pour la première fois de la série.

Le processeur Exynos 1280 du Galaxy A33 est construit en 5 nm et fournit une puissance adéquate sans devenir un démon de la vitesse. Il dispose d’un écran Full HD+ AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil photo est bien rangé et produit des images précises grâce à son capteur principal de 48 mégapixels. Enfin, le Galaxy A33 arbore une batterie de 5000 mAh pouvant accepter une charge rapide de 25 Watts.

Le meilleur modèle d’entrée de gamme : Galaxy A13 5G

Le Galaxy A13 5G d’entrée de gamme. est un smartphone compatible 5G exécutant le SoC Mediatek Dimensity 700, et vous recevrez une performance respectable. Il est livré avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM, ainsi qu’un connecteur microSD pour un stockage supplémentaire.

Un module grand angle de 50 MP et deux capteurs de 2 MP composent le triple capteur utilisé pour le module caméra (macro et ToF). La batterie du Samsung Galaxy A13 a une capacité de 5000 mAh et prend en charge une charge de 12 W.