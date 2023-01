Quelle est la « neige ronde » qui a blanchi les villes de Toscane

Différent de la grêle et de la neige, il est également connu sous le nom de graupel et est un type de précipitation qui se forme sous certaines conditions météorologiques.

Graupel, également appelé neige ronde ou neige roulée, est constitué d’un cristal de neige central recouvert de gouttelettes d’eau gelées / Crédit : Organisation météorologique mondiale

Grêle, neige, mer agitée mais aussi graupel, un type de précipitation aussi appelé « neige ronde » ou gragnola, qui ces dernières heures a blanchi certaines villes de Toscane, comme Florence et Pise : avec le mauvais temps qui sévit encore dans beaucoup de la Région, en maintenant l’alerte météo jaune active pour aujourd’hui également, beaucoup se demandent ce qu’est réellement cette « neige ronde » et surtout quelles sont les conditions qui ont conduit à sa formation. Comme son nom l’indique, le graupel (de l’allemand graupeln/reifgraupeln, qui indique verglas/verglas en italien), n’est ni de la neige ni de la grêle, mais une précipitation atmosphérique distincte dans sa formation et son apparence, bien connue des météorologues qui la qualifiaient auparavant de » grêle légère « . Cependant, le graupel se distingue facilement de la grêle, par la forme et la force des pellets, et dans certains cas, par les circonstances dans lesquelles il tombe.

Qu’est-ce que le graupel (ou « neige ronde ») et comment se forme ce type de précipitations

L’Atlas international des nuages ​​(Atlas international du pourrait) de l’Organisation météorologique mondiale des Nations unies définit le graupel comme des « boulettes de neige », donc des boules de neige, précisant qu’il s’agit d’un type de précipitation de courte durée, consistant en «particules de glace opaques, blanches et croustillantes de forme arrondie ou conique et d’environ 2 à 5 millimètres de diamètre”. Dans certaines conditions atmosphériques, précisent les météorologues, les cristaux de neige en formation et en descente, peuvent se rencontrer et traverser des nuages ​​de gouttelettes d’eau très froides.

Au contact du cristal de neige, ces gouttelettes, qui ont un diamètre d’environ 10 microns et peuvent exister à l’état liquide, gèlent à la surface du cristal, déclenchant un processus de croissance qui fait que la forme originale du cristal n’est plus identifiable et devient semblable à une balle. Ce cristal résultant est appelé graupel.

Comparé à la grêle, qui se forme en couches dures et relativement uniformes, ne tombant généralement que pendant les orages, le graupel est formé de cristaux fragiles, oblongs et mous et tombe à la place des flocons de neige typiques généralement lors de situations de précipitations hivernales mixtes, souvent accompagnées de grêlons.

Successivement, plaques, dendrites, colonnes et aiguilles recouvertes de gouttelettes congelées au microscope électronique à balayage basse température (LT–SEM) / Crédit : USDA

a structure microscopique du graupel, documentée par l’unité de microscopie électronique du centre de recherche agricole de Beltsville, Maryland, le principal centre de recherche du département américain de l’agriculture (USDA), montre clairement la présence de gouttelettes d’eau mesurant jusqu’à 50 microns sur la surface des cristaux.

Une particule de graupel observée au microscope électronique à balayage à basse température (LT–SEM) / Crédit : USDA

Cette formation semblable à du givre a été observée sur les quatre formes de base des cristaux de neige, y compris les plaques (fig. 1), les dendrites (fig. 2), les colonnes (fig. 3) et les aiguilles (fig. 4). « Alors que le processus de formation du givre se poursuit – les érudits ont précisé – , la masse de gouttelettes gelées et accumulées obscurcit l’identité du cristal de neige d’origine, donnant ainsi naissance à une particule de graupel” comme le montre la figure 5.