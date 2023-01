L’UE vote pour lutter contre les loot boxes, l’agriculture aurifère et la dépendance au jeu

En bref : Malgré toute la joie que les jeux vidéo apportent aux gens, il y a beaucoup de points négatifs associés au médium, y compris les boîtes à butin, l’élevage d’or et la dépendance. L’UE vient de voter pour prendre des mesures contre ces problèmes et d’autres, mais ce que cela impliquera exactement reste incertain.

Selon Gamesindustry.biz, le Parlement européen a voté pour l’adoption d’un rapport qui « met en évidence les aspects positifs de cette industrie pionnière, mais aussi les risques sociaux que nous devons garder à l’esprit, comme l’impact du jeu sur la santé mentale », a déclaré la députée européenne Adriana Maldonado López. , qui a dirigé le rapport.

L’un de ces risques concerne les boîtes à butin, qui ont longtemps été un domaine controversé. La commission européenne analysera l’impact des boîtes à butin et des invites à effectuer des achats dans le jeu, en prenant des mesures si nécessaire.

Un rapport norvégien de surveillance des consommateurs l’année dernière a conclu que les mécanismes de loot-box dans les jeux sont prédateurs et exploitent les consommateurs. Le rapport a incité les organismes de surveillance des consommateurs de 18 autres pays à demander une réglementation plus stricte des jeux comportant des loot boxes.

La Commission européenne enquêtera pour savoir si l’exploitation aurifère peut être liée à des délits financiers et à des violations des droits de l’homme. Le rapport appelle également à l’adoption de mesures réglementaires sur les jeux qui permettent aux joueurs de créer leur propre contenu pour protéger les utilisateurs, notamment les mineurs, des pratiques illégales. De plus, il souhaite mettre fin aux pratiques illégales permettant à quiconque d’échanger, de vendre ou de parier sur des sites en jeu et tiers (pour le skin betting).

Une grande partie du rapport se concentre sur le système de classification par âge Pan European Game Information (PEGI), essentiellement la version européenne du système de classification ESRB. Les eurodéputés souhaitent qu’il devienne le système de classification par âge obligatoire pour tous les jeux du marché unique. Il souhaite également introduire des étiquettes standard pour des informations telles que le thème d’un jeu, les options d’achat dans le jeu et la présence de publicités contextuelles.

Tout le rapport ne se concentre pas sur les pires éléments du jeu. Il demande la création d’une stratégie européenne du jeu vidéo pour dynamiser l’industrie et « aider à libérer tout son potentiel ». Et il propose la création d’un nouveau prix européen annuel du jeu vidéo en ligne et reconnaît comment les jeux peuvent aider à l’éducation, à la santé mentale et à d’autres aspects de la vie.

Ce ne sont que des recommandations, bien sûr. Nous devrons attendre et voir quand, comment et s’ils sont mis en œuvre.