iPhone 14 lignes horizontales au réveil ? Correction à venir dans iOS 16.3 [U]

Mise à jour : les notes de publication pour iOS 16.3 indiquent qu’elles résolvent le problème:

La mise à jour est déjà disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs, et sera déployée pour tout le monde la semaine prochaine…

Si vous avez trouvé votre iPhone 14 affichant des lignes horizontales sur l’écran au réveil ou au démarrage, Apple dit que vous pouvez vous reposer tranquillement : ce n’est pas un problème matériel.

Le problème – qui semble principalement ou exclusivement affecter l’iPhone 14 Pro Max – est apparemment un problème logiciel, il suffit donc d’attendre une mise à jour iOS pour le résoudre.

Un nombre important de personnes signalent le problème sur Reddit et ailleurs. Le nombre et les couleurs des lignes horizontales semblent varier.

« J’ai le même problème. Mais j’ai remarqué que cela se produit plus souvent lorsque vous regardez des vidéos avant que votre écran ne s’éteigne. Donc, quand vous le réveillez plus tard, il fait des lignes vertes.

L’affiche originale et quelques autres dans le message Reddit ont apporté leurs téléphones dans un Apple Store pour des diagnostics, et chacun a été informé qu’il n’y avait pas de défaut matériel. Au lieu de cela, dit Apple, c’est un problème iOS.

« Je l’ai apporté à Apple, et ils ont effectué des diagnostics, et tout s’est bien passé (vert). Le technicien m’a dit qu’il n’y avait pas de problème avec le matériel, qu’il devait s’occuper du logiciel.

« Le support Apple a demandé à DM et ils exécutent des tests en prenant le numéro de série [to run remote tests] et confirmé que ce n’est pas un problème matériel.

« Un membre du support Apple a déclaré » Nous sommes conscients du problème et cela est dû aux pilotes […] C’est certainement un problème logiciel et une mise à jour devrait bientôt arriver.