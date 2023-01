Un volcan sous-marin en Méditerranée risque d’entrer en éruption dans 150 ans et de provoquer une catastrophe

Grâce à une technique d’imagerie sismique sophistiquée, une nouvelle chambre magmatique a été découverte à Kolumbo, le volcan sous-marin le plus actif de Méditerranée. Quels sont les risques.

Une section du volcan Kolumbo. 1 crédit

Une chambre magmatique mobile jusqu’alors inconnue a été identifiée au cœur d’un volcan sous-marin en mer Méditerranée, une découverte qui augmente la probabilité qu’une éruption explosive catastrophique puisse être déclenchée. Il s’agit du Kolumbo, le volcan sous-marin le plus actif de la Mare Nostrum, situé à quelques kilomètres de l’île touristique grecque de Santorin et faisant partie de l’arc volcanique du sud de la mer Égée. Il n’est pas possible de prédire quand l’éruption se produira, cependant, selon ce que les volcanologues ont découvert, la chambre magmatique récemment découverte se développe à un rythme tel que, d’ici 150 ans, on estime que le magma pourrait atteindre le même volume que celle dégagée lors de l’éruption précédente, survenue en 1650 après Jésus-Christ (celle qui a fait découvrir le volcan). Comme l’ont expliqué les scientifiques, pour le moment « il n’y a aucun moyen de dire avec certitude quand Kolumbo éclatera la prochaine fois », mais il est clair qu’avec cette découverte, les chances d’une éruption ont considérablement augmenté.

Pour découvrir et décrire la nouvelle chambre magmatique de Kolumbo, le plus grand d’une vingtaine de volcans sous-marins dans la zone nord-est de Santorin, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Imperial College de Londres a collaboré étroitement avec des collègues du Département de la Terre. Sciences de l’Université d’Oregon (États-Unis), du GEOMAR Helmholtz-Centre for Ocean Research à Kiel (Allemagne), du Laboratoire de géophysique de l’Université Aristote de Thessalonique et de l’Université d’Athènes. Les scientifiques, coordonnés par la volcanologue Michele Paulatto et le géophysicien Kajetan Chrapkiewicz, ont identifié la chambre magmatique « cachée » grâce à une technique d’investigation innovante appelée imagerie sismique avec inversion complète de la forme d’onde, basée sur des tirs de canons à air comprimé tirés depuis un navire de recherche naviguant au-dessus du volcan. Région. Grâce à elle, il est possible d’identifier « les positions, les dimensions et la vitesse de fusion des corps magmatiques mobiles », comme l’explique un communiqué de presse de l’Université de Londres. La chambre de Kolumbo est située entre 2 et 4 kilomètres de profondeur sous la surface de la mer, tandis que l’embouchure du volcan est à 500 mètres.

Illustration de la situation dans le volcan Kolumbo. Crédit : Nia Schamuells et Michele Paulatto

« L’inversion complète de la forme d’onde est similaire à une échographie médicale. Il utilise des ondes sonores pour construire une image de la structure souterraine d’un volcan », a déclaré le Dr Paulatto. Grâce à elle, ils ont réussi à identifier une grande chambre magmatique qui, selon les calculs, s’est développée à un rythme de 4 millions de mètres cubes de magma par an de 1 650 après JC (l’année de la dernière éruption) à aujourd’hui. Cela indique qu’il y a actuellement 1,4 kilomètre cube de magma dans la chambre magmatique, qui à ce rythme deviendra 2 kilomètres cubes d’ici 150 ans. Ce seuil est important car on pense qu’il s’agit de la quantité de magma éjectée lors de l’éruption de 1 650. En termes simples, cela pourrait représenter le « point d’ébullition » du volcan pour déclencher une nouvelle éruption explosive, même si comme indiqué pour le moment il n’y a aucune certitude.

Lors de l’éruption de 1650, les gaz toxiques libérés par le phénomène éruptif ont tué 70 personnes et un grand nombre d’animaux. Si un événement similaire se produisait à l’époque moderne, les conséquences seraient nettement plus dramatiques, étant donné que Santorin (qui compte environ 14 000 habitants plus une rivière de touristes) est située à seulement 7 kilomètres de l’embouchure du Kolumbo. De plus, les chercheurs prédisent que l’éruption du volcan va générer un tsunami et une colonne de cendres et de gaz de plusieurs dizaines de kilomètres de long. L’explosion sera similaire à celle du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Haʻapai le 15 janvier 2022, mais sous une forme plus petite. C’est une chance, étant donné qu’il s’agissait de l’éruption la plus puissante du siècle, capable de libérer une énergie égale à 500 bombes atomiques d’Hiroshima.

Heureusement, grâce aux techniques d’imagerie et aux capteurs, il est possible de déterminer une future éruption avec peu d’alerte et de permettre l’évacuation de la population, mais les auteurs de l’étude soulignent l’extrême importance de surveiller à la fois le volcan le plus menaçant et l’autre submergé. évents près de Santorin. « Nous avons besoin de meilleures données sur ce qui se trouve réellement sous ces volcans. Des systèmes de surveillance continue nous permettraient d’avoir une meilleure estimation du moment où une éruption pourrait se produire. Avec ces systèmes, nous serions probablement au courant d’une éruption quelques jours avant qu’elle ne se produise et les gens pourraient évacuer et rester en sécurité », a conclu le professeur Chrapkiewicz. Les détails de la recherche « Magma Chamber Detected Beneath an Arc Volcano With Full-Waveform Inversion of Active-Source Seismic Data » ont été publiés dans la revue scientifique Geochemistry, Geophysics and Geosystems de l’AGU.