Au Japon, on peut s’entraîner avec l’équipe One Piece : la première salle de sport inspirée des mangas ouvre à Tokyo

Des entraîneurs personnels vêtus de vêtements officiels, des mangas agrandis sur les murs, des partitions sur le thème des pirates : voilà à quoi ressemble la première salle de sport officielle One Piece à Tokyo.

Le 13 janvier dernier, la première salle de sport officielle de One Piece, le manga signé Eiichirō Oda, était inaugurée à Tokyo. Il est situé dans le quartier de Shibuya, l’un des plus connus et des plus fréquentés de la métropole japonaise. Comme on pouvait s’y attendre, l’endroit regorge de références au manga, à commencer par le nom. La salle de sport s’appelle ONE PIECE FITNESS Bragmen.

En entrant dans la salle de sport, vous pouvez voir l’équipe d’entraîneurs personnels vêtue des uniformes officiels One Piece Navy. Les murs ont à la place des agrandissements représentant des scènes emblématiques du manga.

La salle de sport propose également un système de notation particulier, basé sur des primes de pirates, qui augmenteront à chaque entrée de client. Il existe également un classement sur les mesures des différentes parties du corps. Des moyens, en somme, d’encourager les différentes formations. De l’espace pour les enfants aussi, avec la salle appelée « L’école des pirates ».

Abonnements et tarifs

La salle de sport One Piece propose cinq types d’adhésion, en fonction du jour et de l’heure d’entrée. Dans ce cas également, les noms tentent de rappeler l’idée d’équipage, élément clé de One Piece. Les voici en détail :

Premiere Crew, pour s’entraîner n’importe quel jour de la semaine.

Day Crew, pour s’entraîner en semaine de 6h30 à 18h00.

Morning Crew, pour s’entraîner le matin de 6h30 à 12h00.

Night Crew, pour s’entraîner le soir, de 18h30 à 00h00.

Holiday Crew, pour s’entraîner même en vacances tout au long de la journée.

Chaque abonnement peut être souscrit moyennant un abonnement annuel, auquel s’ajoute un abonnement mensuel. Le forfait Premiere Crew coûte 27 500 yens (environ 198 euros). Ceux qui ont acheté le package Premiere Crew d’ici la fin octobre 2022 ont reçu en cadeau un pistolet inspiré du Gatling Gun de Luffy, le protagoniste de One Piece. En général, lors de votre inscription, vous pouvez recevoir un t-shirt avec une illustration originale sur le sujet.