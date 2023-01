Ces bateaux électriques peuvent voler sur l’eau : frais de carburant réduits de 90%

Il s’appelle Pioneer et en combinant une aile positionnée sous le ventre du navire et un moteur électrique, il peut réduire les émissions de 90% et voler au-dessus de la mer.

Les premiers hydravions ont mis les voiles et, en même temps, il y a des voiliers pirates en mer qui baissent leurs voiles pour faire le tour des Amériques. Entre retour vers le futur et passé mythique, l’industrie maritime peine à trouver des solutions éco-durables. En revanche, il produit 3% de la pollution mondiale, et pour maintenir la hausse des températures en dessous de 1,5°C il faudrait réduire les émissions de 100%.

Le petit dernier, tout juste lancé sur le marché, est le Pioneer, un bateau qui survole l’eau en utilisant une aile sous le ventre du navire.Même avec des marées hautes et des vents, on voit bien les avantages de voler au dessus des vagues.vraiment une technologie qui va pour tout transformer », a expliqué Katrina Thompson, directrice de programme chez Artemis Technologies.

Elle a grandi à Sailortown, Belfast, au milieu de l’agitation de l’industrie lourde. Elle passe son enfance à jouer sur les quais tandis que ses parents travaillent sur des bateaux, quitte la maison pour devenir ingénieur aéronautique, conçoit des avions pour Rolls-Royce et Bombardier, puis revient à ses racines.

Artémis Technologies

Le cabinet est composé d’experts du sport automobile, d’ingénieurs aéronautiques, de spécialistes des commandes de vol et de la modélisation physique et d’architectes navals. Ensemble, ils ont construit Pioneer, qui mesure 11,5 mètres. « Ils doivent pousser contre le vent pour atteindre les ports et rester pendant que l’équipage débarque. C’est une manœuvre qui demande beaucoup de force. »

Le Pioneer, développé par Artemis Technologies, est le premier bateau de travail électrique à foils au monde à être lancé sur le marché. « Mon père ne pouvait pas comprendre», a déclaré le Dr Thompson. « Puis je lui ai montré le dessous du bateau. Il a dit : ‘Eh bien, c’est une aile.' »

Parce que le Pioneer peut voler

Le foil, une structure en forme d’aile sous le bateau, soulève la coque hors de l’eau, réduisant considérablement la traînée. Lorsque vous combinez cela avec un moteur électrique, vous disposez d’un navire qui réduit les coûts de carburant de 90 % et qui est sans émission.

Habituellement, le sillage d’un navire crée une variété de problèmes. Il pollue, érode le littoral, engorge le trafic maritime. Pionnier, le « voler » ne dégage aucune traînée, ce qui réduit également les temps de trajet. « Il peut fonctionner près du port à des vitesses plus élevées car il n’est pas ralenti par le sillage. Nous travaillons dans une industrie qui a traditionnellement été lente à adopter de nouvelles technologies « , a expliqué Thompson. » Si nous commençons maintenant, nous pouvons commencer un voyage plus fluide vers la décarbonisation.

A quel point le commerce maritime est-il polluant ?

90% du commerce mondial est transporté par voie maritime. Le secteur du transport maritime international est responsable de près de 3 % des émissions mondiales totales. En termes simples, si c’était un pays, il serait en sixième position pour les nations les plus polluantes du monde.

En 2018, l’Organisation maritime internationale (OMI) s’est fixé l’objectif de réduire les émissions de 50 % d’ici 2050. Mais supposer que cela réussisse ne suffit pas. Les experts ont en effet expliqué que pour freiner la hausse des températures à 1,5°C, il fallait réduire les émissions de 100%.

Feuilles artificielles pour vaisseaux

Les bateaux à batterie fonctionnent sur de courtes distances, les carburants verts à base d’hydrogène sont nécessaires pour les expéditions internationales. La transition vers l’hydrogène nécessiterait cependant des modifications de l’infrastructure de ravitaillement. Le stockage et le coût, ainsi que la modernisation des navires eux-mêmes, posent des défis importants pour permettre aux navires de fonctionner à l’hydrogène.

Des experts de l’Université de Cambridge ont expliqué que le gaz de synthèse produit par la photosynthèse artificielle pourrait combler le fossé entre les combustibles fossiles et l’hydrogène propre. « Le gaz de synthèse, un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone, est un intermédiaire industriel important dans la production de carburants conventionnels tels que l’essence », explique le Dr. Virgil Andrei, chercheur à l’Université de Cambridge. « Si nous pouvons produire du gaz de synthèse de manière durable, nous n’aurons pas besoin de ressources fossiles. »

Le Dr Andrei et son équipe de l’Université de Cambridge ont mis au point des feuilles artificielles capables de générer un carburant propre en utilisant la lumière du soleil et l’eau, et pourraient constituer une alternative durable à l’essence. « Cela indiquerait produire du carburant dans des régions éloignées, sur les côtes, sur les lacs, près des îles. Nous pourrions avoir des stations-service pour les navires. » Ce serait la première fois que du carburant propre serait produit à partir d’eau.

Le retour des grands voiliers

Dans les mangroves du Costa Rica, en revanche, Hulia Milmore construit le Ceiba, un trois-mâts phare de 45 mètres capable de transporter 250 tonnes de fret, soit plus ou moins neuf conteneurs standards. Prévu pour mettre les voiles en 2024, « une fois construit, ce sera le plus grand cargo propre au monde », a déclaré Milmore. « L’équipage sait qu’à chaque coup de marteau ou de corde, il contribue à une mission bien plus grande, plus grande que le navire lui-même. »

Vega Gamley est similaire à Ceiba et est sur le point de distribuer durablement du café biologique lors de son voyage entre Santa Marta, en Colombie et le New Jersey aux États-Unis. Il effectuera huit voyages de 16 jours par an. « Nous ne pouvons pas rivaliser avec la vitesse de la navigation à combustible fossile, mais un simple regard sur la carte des navires actifs peut voir des semaines de temps d’attente en dehors des ports du monde entier », explique Milmore.

Ses grands voiliers ne peuvent transporter qu’une petite fraction de la cargaison par rapport aux navires de l’industrie du transport maritime avec plus de 20 000 conteneurs à bord, mais Milmore affirme que ses plus petits bateaux peuvent éviter les goulots d’étranglement aux entrées des ports. « Le consumérisme s’est développé au-delà des infrastructures. Nos navires sont capables de contourner ce problème grâce à des opérations de chargement et de déchargement flexibles. Nous nous séparons du marché qui a laissé tomber notre environnement. »