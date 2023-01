La chute du taux de natalité n’est pas due à une diminution du désir d’avoir des enfants

C’est ce qu’atteste une nouvelle étude analysant et comparant les objectifs et les comportements de femmes et d’hommes nés entre 1960 et 2000 : « Les jeunes s’inquiètent de l’avenir et de pouvoir se permettre d’avoir des enfants ».

La baisse des naissances n’est pas seulement un problème italien. Si dans notre pays il y a de nouveaux creux historiques, avec seulement 400 000 naissances en 2021 et moins de 400 000 en 2022, aux États-Unis également, le taux de natalité total est bien inférieur au soi-disant « niveau de remplacement » qui nécessiterait une moyenne nombre de deux enfants par couple pour maintenir stable la composition démographique d’une région donnée. En 2019, le taux de natalité américain a atteint 1,71, le niveau le plus bas depuis les années 1970, diminuant encore en 2020 (1,64) avant de se redresser légèrement en 2021 (1,66), mais toujours à son plus bas depuis ‘900. Ce qui se passe? Et quelles sont les causes de cette tendance ?

La question a été posée par des chercheurs de l’Ohio State University qui, dans une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans la revue Examen de la population et du développement, montrent que la baisse des naissances n’est pas due à une baisse du désir d’avoir des enfants. En effet, selon des universitaires, les jeunes Américains n’ont pas changé d’test sur le nombre d’enfants qu’ils comptent avoir depuis des décennies. Les données indiquent que les femmes nées en 1995-1999 auraient souhaité avoir en moyenne 2,1 enfants à 20-24 ans, soit sensiblement autant que les femmes nées en 1965-1969 qui, au même âge, souhaitaient 2,2 enfants. Donc quel est le problème?

Les résultats de l’analyse, basés sur les données de l’Enquête nationale sur la croissance familiale qui a recueilli des informations sur les objectifs et les comportements de grossesse pendant des décennies, suggèrent que les jeunes d’aujourd’hui pensent que ce n’est pas le bon moment pour avoir des enfants. « Il est difficile d’avoir des enfants aux États-Unis ces jours-ci – a déclaré Sarah Hayford , co-auteur de l’étude et professeur de sociologie à l’Ohio State University -. Les gens se sentent plus préoccupés par l’avenir qu’ils ne l’étaient il y a plusieurs décennies. Ils s’inquiètent pour l’économie, la garde des enfants et le fait de pouvoir se permettre d’avoir des enfants”.

Hayford, qui a dirigé l’étude avec Karen Benjamin Guzzo, professeur de sociologie à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et directrice du Carolina Population Center, a examiné 13 groupes de femmes et 10 groupes d’hommes nés entre 1960 et 2000, qui étaient demandé combien d’enfants ils aimeraient avoir dans leur vie. « Les Américains ont toujours été assez cohérents quant au nombre d’enfants qu’ils voulaient – a ajouté Hayford, qui est également directeur de l’Institut de recherche sur la population de l’État de l’Ohio -. Les hommes disent généralement qu’ils veulent un peu moins d’enfants que les femmes, mais, comme les femmes, ce nombre n’a pas beaucoup changé au fil des décennies.”.

Cependant, le pourcentage de personnes qui ont déclaré ne pas avoir l’intention d’avoir des enfants a augmenté au fil du temps, passant d’environ 5 à 8 % dans les années 1960 et 1970 à 8 à 16 % dans les années 1990 et 2000. »Mais ces données ne peuvent à elles seules expliquer le déclin des nouveau-nésHayford a noté, ajoutant que le nombre de naissances non désirées, en particulier parmi les plus jeunes, a diminué au cours des dernières décennies, ce qui a contribué à réduire le taux de natalité. « Cela ne change rien au fait que les gens n’ont pas autant d’enfants qu’ils disent vouloir, surtout à un jeune âge. Peut-être qu’ils auront ces enfants quand ils auront 35 ans, mais peut-être pas”.

En effet, l’étude a trouvé des preuves que, à mesure que les gens vieillissent, ils réduisent le nombre d’enfants qu’ils auraient souhaités. « En vieillissant, ils peuvent se rendre compte à quel point il est difficile d’avoir des enfants et de les élever aux États-Unis, alors ils disent qu’ils aimeraient un seul enfant et pas un deuxième» a poursuivi l’expert. A cela s’ajoute le poids intrinsèque des années, pour lesquelles les parents d’intention, qui ne sont plus jeunes, pourraient avoir plus de mal à concevoir.

« Nous devons permettre aux gens d’avoir plus facilement les enfants qu’ils disent vouloir Hayford a conclu. Il existe des obstacles évidents, tournant autour de l’économie, de la garde d’enfants et de l’assurance maladie”.