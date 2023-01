Pratique : ce support magnétique donne à votre iPad un design de type Pro Display XDR

La société d’accessoires Apple, ChargenPro, a récemment annoncé des précommandes pour son nouveau support MagFlött Pro pour iPad Pro. Ils ont frappé la scène l’année dernière avec leur support magnétique breveté MagFlött qui vantait une manière simple mais élégante de caler un iPad sur un support magnétique.

Leur conception originale comprenait un support en métal solide, un axe de rotation à 360°, un axe d’inclinaison à 180°, un support en microfibre souple et des aimants extrêmement puissants, garantissant que l’iPad reste bien en place. Le stand MagFlött original est également connu comme la « campagne de stand Kickstarter la plus réussie de tous les temps », récoltant plus de 200 000 $ et livrant le stand à ses 2 000 contributeurs sans aucun problème.

Quoi de neuf avec la deuxième génération

Même si le stand MagFlött a été un succès, les clients ont donné leur avis sur ce qu’ils pensaient manquer. L’équipe ChargenPro vient d’annoncer son tout nouveau MagFlött Pro Stand.

Les améliorations incluent :

Leur même conception de charnière magnétique brevetée avec un axe de rotation à 360°, un axe d’inclinaison à 180°

Nouveau réglage de la hauteur allant de 12″ à 17,5″

Nouvelle compatibilité Magsafe pour que vous puissiez soutenir n’importe quel iPhone 12 ou plus récent, ce qui est idéal pour la caméra de continuité sur les iPhones.

Rembourrage extra collant sur la base pour fixer le support à votre bureau

Compatibilité avec les nouveaux iPad 10e génération, iPad Pro 11 pouces (2018 et plus récents), iPad Pro 12,9 pouces (2018 et plus récents), iPad Air 4 et plus récents

m1 ipad pro sur MagFlött Pro MagFlött Pro réglable en hauteur

Support MagSafe

Enfin, l’inclusion d’un support MagSafe est un ajout bienvenu. Au début, cela semble un peu étrange avec l’iPhone sur le support et tant de surface inutilisée. Mais avec la nouvelle fonctionnalité de caméra de continuité d’Apple sur macOS Ventura, vous pouvez utiliser votre support MagFlött Pro pour soutenir la caméra de votre iPhone afin de capturer des photos de haut en bas, l’utiliser pour des didacticiels et, enfin, l’utiliser comme webcam dédiée !

Caméra de continuité iPhone

Prix ​​et disponibilité

Ainsi, que vous utilisiez votre iPad Pro comme ordinateur principal comme moi, ou que vous utilisiez votre iPad pour compléter votre expérience MacOS avec side-car, le nouveau MagFlött Pro Stand pourrait être votre prochain accessoire iPad. Il est élégant, s’adapte au langage de conception Apple, ajoute de la valeur et de l’ergonomie à votre configuration, et il est tout simplement logique de l’avoir.

Le MagFlött Pro Stand peut être pré-commandé sur le site Web de ChargenPro pour 1 $ avec un éventuel prix de préinscription de 129 $. Le prix de détail sera également disponible pour 215 $, lorsqu’il sera disponible.

