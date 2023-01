L’application ‘Retro Pod’ retirée de l’App Store après être devenue virale sur TikTok

Une application iPhone qui imitait et reproduisait certaines des fonctionnalités classiques de l’iPod a été retirée de l’App Store. L’application, appelée Retro Pod, est devenue virale plusieurs fois sur TikTok depuis décembre, mais a maintenant disparu de l’App Store sans explication.

Apple ne veut pas que vous reproduisiez l’iPod

Comme repéré pour la première fois par Le bord, les vidéos sur TikTok montrant Retro Pod ont amassé près de cinq millions de vues. L’application elle-même aurait été téléchargée près d’un demi-million de fois, ce qui provenait d’un gros pic survenu début janvier après plusieurs vidéos virales sur TikTok. Il a été initialement approuvé par les critiques de l’App Store et publié en octobre.

La nostalgie de l’application, combinée à un certain nombre de caractéristiques de conception impressionnantes, a conduit à sa popularité. Par exemple, l’application a même utilisé le moteur taptic de l’iPhone pour reproduire les « sensations tactiles, cahoteuses, virbatey » de la molette de défilement de l’iPod Classic.

Ni Apple ni le développeur de Retro Pod n’ont commenté la suppression de l’application de l’App Store. Cela étant dit, nous sommes prêts à parier qu’Apple a retiré l’application après son pic de popularité. La suppression était à peu près corrélée au pic de Retro Pod sur l’App Store.

Les directives de l’App Store interdisent les applications « copycat », en particulier lorsque ces applications tentent de répliquer Apple lui-même. Ce ne serait pas non plus la première fois qu’Apple sort une application de style émulation iPod de l’App Store. En 2019, l’application « Rewound » a également reproduit le design de l’iPod, est devenue virale et a ensuite été retirée de l’App Store.

Des applications comme celles-ci ne devraient pas passer par le processus de révision de l’App Store en premier lieu. Comme nous l’avons vu d’innombrables fois, cependant, à peu près tout peut éventuellement passer entre les mailles du filet. Apple répond alors lorsqu’il fait face à des critiques ou qu’une application particulière, comme Rewound ou Retro Pod, devient virale.

Si vous souhaitez reproduire l’expérience iPod sur votre iPhone, il existe toujours un moyen de le faire. iPod.js est une application Web qui clone l’expérience iPod Classic, vous permettant même de vous connecter avec votre compte Apple Music ou Spotify.

Pensez-vous qu’Apple devrait autoriser ce type d’applications sur l’App Store ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :