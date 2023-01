Des scientifiques rajeunissent des souris en laboratoire : ils ont ainsi inversé le processus de vieillissement

Une équipe de recherche internationale a réussi à rajeunir des souris en manipulant leur épigénétique. Les personnes âgées et les aveugles recouvraient la vue. Selon les chercheurs, le processus est réversible.

Des chercheurs américains ont réussi à rajeunir des souris et à les faire vieillir plus rapidement, arguant que le vieillissement est un processus réversible et qu’il peut être avancé ou reculé à volonté. Une déclaration plutôt audacieuse, mais soutenue par les résultats extraordinaires obtenus dans les expériences (controversées) avec des modèles animaux. Les chercheurs, par exemple, ont réussi à redonner la vue à des souris âgées et aveugles, ainsi qu’à rajeunir et à rendre leur cerveau, leurs reins, leurs muscles et d’autres tissus plus sains. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais plusieurs études ont abouti à des résultats similaires ces dernières années ; L’an dernier, par exemple, une équipe de recherche de la Stanford University School of Medicine a pu rajeunir le cerveau de souris âgées, grâce à des infusions de liquide céphalo-rachidien extrait de jeunes spécimens. Au lieu de cela, la nouvelle expérience est basée sur l’épigénétique, les facteurs Yamanaka et une vision complètement nouvelle des mécanismes biologiques sous-jacents au vieillissement.

L’étude a été menée par une équipe internationale dirigée par des scientifiques du Département de génétique de la Harvard University School of Medicine, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de biologie computationnelle de l’Université Carnegie Mellon, des départements d’ophtalmologie et de neuropsychiatrie de l’Université Keio de Tokyo. (Japon), Brigham and Women’s Hospital de Boston et de nombreuses autres institutions. Les chercheurs, coordonnés par le professeur David A. Sinclair, professeur au Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research et au Blavatnik Institute de la prestigieuse université, ont démontré qu’il était possible de simuler l’accélération des processus de vieillissement – tels que ceux déclenchés par exposition au soleil ou à des produits chimiques toxiques – manipulation de l’épigénome, ensemble de phénomènes qui modifient l’ADN sans altérer sa séquence. L’épigénétique est en effet la composante de la génétique qui détermine les modifications du phénotype (l’ensemble des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles d’un être vivant) en l’absence de modifications du génotype.

Crédit : cellule

Le professeur Sinclair et ses collègues, comme expliqué dans une interview avec CNN, comparent l’ADN au matériel informatique et l’épigénome à son logiciel. L’épigénome est responsable de l’activation et de la désactivation des gènes, un processus influencé par des facteurs environnementaux tels que la pollution, l’exposition aux produits chimiques, le tabagisme, une mauvaise alimentation, le manque de sommeil, etc. Plus ces facteurs altèrent l’épigénome, plus il est difficile pour l’ADN de se réparer. Selon les auteurs de l’étude, nous vieillissons non pas parce que les mutations et l’ADN indésirable s’accumulent, ce qui augmente les processus de détérioration (qui conduisent à la maladie et à la mort), mais à cause d’une perte d’informations épigénétiques, qui conduit les cellules à « oublier » comment lire l’ADN. original. En termes très simples, en utilisant l’épigénétique, il est possible de « se souvenir » des cellules comment lire cet ADN d’origine et donc d’inverser le processus de vieillissement. Ou accélérer. En effet, dans des expériences spéciales, le professeur Sinclair et ses collègues ont pu accélérer le vieillissement des tissus de divers organes chez la souris, du cerveau aux yeux, en via les reins, la peau et les muscles. Les souris d’un an soumises à l’essai se sont comportées comme si elles en avaient deux fois plus.

Pour inverser le processus et les rajeunir, les scientifiques ont utilisé trois des quatre fameux « facteurs de transcription Yamanaka » (Oct4, Sox2, Klf4 et cMyc – OSKM) grâce auxquels il est possible de reprogrammer les cellules et de les ramener au stade de pluripotentes. les cellules souches (qui peuvent se différencier en n’importe quelle cellule adulte du corps). Ces composés ont été injectés à des souris aveugles, qui après un certain temps ont récupéré une grande partie de leur vision. En utilisant la même technique, Sinclair et ses collègues ont également rajeuni les cellules des reins, du cerveau, des muscles et plus encore. Les aiguilles remontent dans le temps jusqu’à un stade 50 à 75 % plus jeune ; heureusement on n’arrive pas au « point zéro » car, comme l’expliquent les scientifiques, cela déclencherait un cancer « ou pire ». Les chercheurs ont inversé plusieurs fois le processus de vieillissement des cellules de souris et veulent maintenant voir si le même mécanisme se produit chez les primates. L’objectif futur (pour l’instant très lointain) est d’arriver à des traitements capables de rajeunir aussi les gens, à travers des expérimentations qui soulèvent de multiples questions éthiques. Les détails de la recherche « La perte d’informations épigénétiques comme cause du vieillissement des mammifères » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Cell.