Certains logiciels Intel peuvent à nouveau être téléchargés en Russie en raison de "obligation de garantie"

En bref : les médias russes rapportent qu’Intel et Microsoft autorisent le téléchargement de leurs logiciels/drivers respectifs en Russie et en Biélorussie, ce qui était interdit en 2022 à la suite des sanctions découlant de l’invasion de l’Ukraine.

En février et mars de l’année dernière, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Intel est devenue l’une des premières entreprises à suspendre toutes les livraisons aux clients du pays ; cela a été suivi par une suspension de toutes les activités commerciales en Russie peu de temps après.

Les médias russes rapportent maintenant que les utilisateurs peuvent à nouveau télécharger les drivers Intel. Cependant, des sources ont déclaré à Tom’s Hardware que si Intel avait bloqué les téléchargements d’Intel Driver and Support Assistant (DSA) en Russie l’année dernière, l’accès a été restauré plus tard en 2022 – Intel a déclaré dans un communiqué qu’il n’avait apporté aucune modification « récente » en ce qui concerne à ses opérations en Russie.

Intel a suspendu toutes ses activités commerciales en Russie. La société continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l’Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix. https://t.co/8YYASW36tb – Actualités Intel (@intelnews) 6 avril 2022

La société a également déclaré que l’accès à ces ressources faisait partie des obligations de garantie d’Intel. Le site de médias russe CNews rapporte qu’il a accédé au portail de téléchargement d’Intel le 11 janvier 2023, bien qu’il ait dû accéder à la section de téléchargement à l’aide d’un moteur de recherche tel que Google ou Yandex, car le site principal d’Intel Russie reste inaccessible.

Une autre mise en garde pour les Russes est que le téléchargement des drivers nécessite que les utilisateurs s’enregistrent et créent un profil sur le site Web d’Intel en Russie, ce qui est impossible à faire à partir d’une adresse IP russe, ce qui indique que les mises à jour des drivers ne sont disponibles que via l’outil de téléchargement automatique.

L’été dernier, Microsoft a également banni les ISO et les outils d’installation de Windows 10 et 11 de ses serveurs pour toute personne utilisant une adresse IP russe. CNews rapporte que Microsoft a ensuite bloqué l’accès aux mises à jour et aux correctifs de sécurité en septembre, mais l’accès aux mises à jour de Windows 11 en Russie était possible depuis le 11 janvier 2023, bien que le kit de distribution Windows ne puisse toujours pas être téléchargé depuis le site Web de Microsoft.

La publication note également qu’un grand nombre de processeurs Intel et AMD sont disponibles auprès des sites de ventes en ligne russes, bien que les deux sociétés n’expédient plus de produits dans le pays. Ceci est le résultat des soi-disant importations parallèles de certains produits technologiques étrangers qui sont utilisés pour échapper aux restrictions. Le gouvernement russe autorise cette pratique même lorsque les fabricants ne le font pas, fermant essentiellement les yeux sur les marchandises importées officieusement et le vol de propriété intellectuelle. Certaines de ces importations de puces proviennent de Chine, bien que 40 % d’entre elles soient peut-être défectueuses.