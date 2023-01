Les signalements d’OVNIS se multiplient : le Pentagone examine plus de 500 observations

Le gouvernement américain a également décidé de créer le All-domain Anomaly Resolution Office, un bureau dédié à l’étude des objets non identifiés en vol.

En ce moment, les renseignements américains feuillettent des centaines de dossiers qui parlent d’ovnis. En un an, les signalements d’objets volants non identifiés ont triplé, c’est pourquoi le gouvernement américain a mis en place le All-domain Anomaly Resolution Office, un bureau ad hoc pour analyser toute observation à proximité d’installations militaires et de navires.

En mai 2022, le comité de la Chambre du département américain de la Défense a tenu une audience du Congrès sur l’observation (pour la première fois en un demi-siècle) de véhicules aériens non identifiés sur le sol américain. Au total, il y a eu 510 observations, en réalité, cependant, les OVNIS n’ont pas augmenté, mais les personnes qui choisissent de les signaler.

Observations d’OVNI

Une étude a montré que 200 des signalements effectués n’étaient pas pertinents. Ballons, drones, oiseaux, événements météorologiques ou sacs plastiques en vol, pris pour autre chose.

Les 310 restants, cependant, restent un mystère. Les experts n’ont pas donné d’explication. Désormais, ils sont au centre des analyses du Pentagone, des services américains et de la NASA. Selon le rapport, la plupart des rapports ont été rédigés par des pilotes de la marine et de l’armée de l’air.

Des analyses approfondies

Selon un rapport présenté au Congrès par le Bureau du directeur du renseignement national, qui a travaillé avec le Pentagone pour tenter de déterminer la nature des objets, certains phénomènes « semblent avoir démontré des caractéristiques de vol ou des capacités de performance inhabituelles et nécessitent davantage une analyse. »

Il n’y a aucune preuve que les objets dans l’air appartiennent à des visiteurs extraterrestres, mais le Congrès a voté une disposition dans le projet de loi sur la politique de défense pour lancer une enquête historique approfondie.

Le rapport 2021

En 2021, le bureau du directeur du renseignement a publié un rapport préliminaire sur 144 observations, la plupart d’aviateurs de la marine américaine. Le document se lit comme suit : « Ils semblaient rester immobiles avec le vent relevé, se déplaçant contre le vent, manœuvrant brusquement ou se déplaçant à une vitesse considérable, sans aucun moyen de propulsion perceptible. »

De plus en plus de rapports

Depuis la publication du rapport, le bureau du Pentagone a reçu 247 autres rapports de phénomènes anormaux non identifiés, ou UAP, le nom qui est maintenant utilisé à la place des OVNIS. « Les événements UAP continuent de se produire dans l’espace aérien restreint ou sensible, soulignant les inquiétudes possibles pour la sécurité des vols ou les activités de rassemblement d’adversaires », indique le nouveau rapport.Les enquêteurs continueront d’examiner les preuves de « l’implication possible d’un gouvernement étranger », soulignant les inquiétudes que certains des observations sont probablement des drones qui pourraient suivre l’équipement et le personnel militaires américains.

Parce que les observations ont augmenté

Depuis l’année dernière, les enquêteurs ont répertorié 510 rapports. De nombreux rapports « manquent de données suffisamment détaillées » pour dire définitivement ce que le personnel a vu. Les enquêteurs ont également expliqué qu' »un certain nombre d’incidents UAP » peuvent s’expliquer par « des irrégularités ou des variations de capteurs, telles que des erreurs d’opérateur ou d’équipement ». En réalité, les signalements ont augmenté parce que la stigmatisation envers les personnes qui informent les autorités a diminué. En fait, de nombreux militaires et pilotes ne prétendaient pas avoir vu des objets étranges en vol car ils craignaient de perdre leur crédibilité auprès de leurs pairs.

Le mythe lié aux extraterrestres a retenu les rapports pendant des années. Maintenant, cependant, c’est le gouvernement lui-même qui encourage la pratique, c’est aussi pour cette raison que les signalements ont triplé. La crainte est que les objets non identifiés dans les airs appartiennent à des adversaires américains tels que la Chine et la Russie. « Nous prenons très au sérieux les signalements d’incursions dans notre espace, qu’elles soient terrestres, maritimes ou aériennes, et nous enquêtons sur chacune d’entre elles », a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Pat Ryder.