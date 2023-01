Parce qu’aux États-Unis, les nouveaux médicaments n’auront plus à être testés sur les animaux

Le changement de cap, tant attendu par les organisations de défense des animaux, marque un tournant important dans l’expérimentation de nouveaux médicaments.

Les nouveaux médicaments à usage humain n’auront plus besoin d’être testés sur des animaux avant de recevoir l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ceci est établi par une nouvelle loi, signée par le président Joe Biden à la fin de l’année dernière, qui révoque l’obligation d’expérimenter sur des animaux avant de tester sur des humains. Le changement de cap, attendu depuis longtemps par les militants et les organisations de protection des animaux, marque un tournant important dans le système réglementaire américain régissant le feu vert pour les nouveaux médicaments, pour lesquels jusqu’à présent, la FDA exigeait qu’ils soient d’abord testés sur une espèce de rongeur. , comme les souris ou les rats, et une espèce non-rongeur, comme un singe ou un chien, pour approbation pour des tests sur l’homme.

« La FDA Modernization Act 2.0 accélérera l’innovation et permettra une commercialisation plus rapide de médicaments plus sûrs et plus efficaces, réduisant ainsi les formalités administratives qui ne sont pas soutenues par la science actuelle – a déclaré le sénateur Dr. Rand Paul du Kentucky, qui a présenté la nouvelle loi approuvée à l’unanimité par le Sénat – . [Questo] c’est une étape vers la fin des souffrances inutiles et de la mort des sujets d’expérimentation animale”.

La nouvelle loi, qui modifie le Federal Food, Drug, and Cosmetic Act des États-Unis, introduit en 1938 pour superviser la sécurité des aliments, des médicaments, des dispositifs médicaux et des cosmétiques, n’interdit cependant pas complètement le test de nouveaux médicaments sur animaux. Les entreprises pharmaceutiques pourront en effet choisir de ne pas faire de tests sur les animaux et expérimenter de nouvelles formulations par d’autres méthodes. Cela indique que la FDA pourra autoriser des essais sur l’homme de médicaments potentiels qui seront testés par le biais d’alternatives à l’expérimentation animale, telles que la technologie Organe sur puce.

« Une souris ou un rongeur ne manipule pas ou ne traite pas toujours les médicaments et les produits chimiques de la même manière que les humains – a récemment déclaré un Indice naturel Namandjé Bumpus, scientifique en chef de la FDA – . Développer davantage de systèmes in vitro basés sur des cellules humaines, des tissus humains et des modèles humains pourrait, dans certains cas, être plus prédictif”.

Ces alternatives comprennent les éléments susmentionnés Organe sur puce, qui sont des micropuces contenant des tissus miniatures qui peuvent imiter la fonction des organes, ainsi que la modélisation informatique et les organoïdes, des grappes de cellules 3D qui peuvent reproduire une grande partie de la complexité d’un organe. Cependant, ces méthodes en sont en grande partie aux premiers stades de développement, ce qui indique qu’il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant qu’elles ne puissent remplacer complètement les tests sur les animaux.

Il est donc encore trop tôt pour dire si l’avenir du développement de médicaments sera totalement exempt de tests sur les animaux ou s’il impliquera moins d’animaux qu’il ne le fait actuellement. Mais la nouvelle loi est une étape notable, ainsi qu’une source de satisfaction pour les organisations de protection des animaux. « Nous l’avons fait! – ont déclaré les militants pour le traitement éthique des animaux (PETA) en réponse à l’approbation de la loi -. Cela signale un changement radical dans la façon dont les médicaments et les traitements sont développés”.