Assassin’s Creed Mirage est né du désir des fans d’un titre plus proche des racines de la saga

Le prochain jeu de la saga Assassins revient sur le passé. Assassin’s Creed Mirage a été construit sur les fondations de l’original, il plonge donc dans ses trois piliers principaux : les assassinats, la furtivité et le parkour. Dans une interview avec GamesRadar, le directeur créatif Sthéphane Boudon a révélé que cette décision a été prise, en grande partie, grâce aux joueurs eux-mêmes.

« La création de Mirage est née d’une convergence de considérations. Bien sûr, le premier vient de notre communauté : Origins, Odyssey et Valhalla sont tous de grands jeux qui promettent de vivre un voyage épique » de fantasy. Ses dimensions « ont été calibrées pour répondre à ces ambitions », avec des mécaniques de type RPG.

Un message clair de la communauté

« Mais chez nos fans on commençait à entendre le désir » qu’Ubisoft développe un jeu plus centré sur l’histoire du personnage, en se concentrant sur les piliers du premier Assassin’s Creed de manière plus intimiste. Selon le réalisateur, ils ont commencé à construire le projet avec ces idées à l’esprit.

« Avec des dimensions plus condensées et une focalisation claire sur Basim et son histoire, notre objectif principal avec Mirage est [que el jugador se vea] immergé dans Bagdad du IXe siècle et les événements clés des Invisibles. Nous voulions que ce jeu indépendant soit apprécié par tout le monde. »

Assassin’s Creed Mirage n’a toujours pas de date de sortie précise sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, bien qu’il soit mis en vente dans le courant de 2023. Malgré le fait qu’il soit né comme une extension de Valhalla – Basim est l’un des personnages de ce jeu – Ubisoft a confirmé qu’il était devenu un projet indépendant quelques semaines seulement après le début du développement.

Les Français viennent d’annoncer le sixième report de Skull and Bones, ainsi que l’annulation de trois jeux vidéo non annoncés.

Source | JeuxRadar