Liste des caméras iPhone : Voici les objectifs trouvés dans chaque modèle

Liste des caméras iPhone : spécifications d’objectif pour chaque modèle

Appareils photo iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ? Objectif arrière principal 48 MP large ƒ/1,78 12 MP ultra large ƒ/2,2 et téléobjectif 2x @ ƒ/1,78 ou 3x @ ƒ/2,8 objectifs arrière, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/1,9 (spécifications complètes de l’appareil photo : 14 Pro et 14 Pro Max) Appareils photo iPhone 14 et 14 Plus ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,5 et ultra large ƒ/2,4, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/1,9 (spécifications complètes de l’appareil photo : 14 et 14 Plus) Appareils photo iPhone 13 Pro et Pro Max ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,5, ultra large ƒ/1,8 et téléobjectif ƒ/2,8, caméra frontale 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de la caméra : 13 Pro et 13 Pro Max) Mini caméras iPhone 13 et 13 ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,6 et ultra large ƒ/2,4, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo : 13 et 13 mini) Appareils photo iPhone SE 3e génération ? Objectif arrière large 12 MP ƒ/1,8 et objectif avant 7 MP ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 12 Pro Max ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,6, ultra large ƒ/2,4 et téléobjectif ƒ/2,2, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 12 Pro ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,6, ultra large ƒ/2,4 et téléobjectif ƒ/2,0, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 12? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,6 et ultra large ƒ/2,4, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Mini caméras iPhone 12 ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,6 et ultra large ƒ/2,4, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone SE 2e génération ? Objectif arrière large 12 MP ƒ/1,8 et objectif avant 7 MP ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 11 Pro Max ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,8, ultra large ƒ/2,4 et téléobjectif ƒ/2,0, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 11 Pro ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,8, ultra large ƒ/2,4 et téléobjectif ƒ/2,0, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 11 ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1,8 et ultra large ƒ/2,4, objectif avant 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone XR ? Objectif arrière large 12 MP ƒ/1,8 et objectif avant TrueDepth ƒ/2,2 7 MP (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone XS Max ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1.8 et téléobjectif ƒ/2.4, objectif avant 7 MP TrueDepth ƒ/2.2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone XS ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1.8 et téléobjectif ƒ/2.4, objectif avant 7 MP TrueDepth ƒ/2.2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone X ? Objectifs arrière 12 MP large ƒ/1.8 et téléobjectif ƒ/2.4, objectif avant 7 MP TrueDepth ƒ/2.2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 8 Plus ? Objectifs arrière larges 12 MP ƒ/1,8 et téléobjectif ƒ/2,8, objectif avant FaceTime 7 MP ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Caméras iPhone 8? Objectif arrière large 12 MP ƒ/1,8 et objectif avant FaceTime 7 MP ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 7 Plus ? Objectifs arrière larges 12 MP ƒ/1,8 et téléobjectif ƒ/2,8, objectif avant FaceTime 7 MP ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Caméras iPhone 7? Objectif arrière large 12 MP ƒ/1,8 et objectif avant FaceTime 7 MP ƒ/2,2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone SE ? Objectif arrière large 12 MP ƒ/2,2 et objectif avant FaceTime 1,2 MP ƒ/2,4 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 6s Plus ? Objectif arrière 12 MP ƒ/2.2 et objectif avant FaceTime 5 MP ƒ/2.2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 6s ? Objectif arrière 12 MP ƒ/2.2 et objectif avant FaceTime 5 MP ƒ/2.2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 6 Plus ? Objectif arrière 8 MP ƒ/2.2 et objectif avant FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Caméras iPhone 6? Objectif arrière 8 MP ƒ/2.2 et objectif avant FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 5s ? Objectif arrière 8 MP ƒ/2,2 et objectif avant FaceTime 1,2 MP ƒ/2,4 (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareils photo iPhone 5c ? Objectif arrière 8 MP ƒ/2,4 et objectif avant FaceTime 1,2 MP (spécifications complètes de l’appareil photo) Appareil photo iPhone 3G ? Lentille arrière de 2 mégapixels Appareils photo iPhone d’origine ? Lentille arrière de 2 mégapixels

