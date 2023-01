Nous savons peut-être comment la spectaculaire nébuleuse du papillon a créé ses ailes fascinantes

Avec une extension de plus de 3 années-lumière dans la constellation du Scorpion, sa forme frappante et caractéristique d’insecte a peut-être trouvé une explication.

Gros plan de la nébuleuse du papillon capturée par le télescope spatial Hubble, traitée pour montrer les détails de la lumière particulière émise par l’oxygène (bleu), l’hydrogène (vert) et l’azote (rouge) / Crédit : NASA/ESA/Hubble Traitement : William Ostling

Au plus profond de la constellation du Scorpion, un papillon cosmique déploie des ailes fascinantes. Elle s’appelle NGC 6302, mais elle est mieux connue sous le nom de nébuleuse du papillon, en raison de sa forme suggestive et caractéristique qui brille dans le ciel nocturne de la planète Terre. Sa couverture alaire s’étend sur 3 années-lumière de son étoile centrale mourante, cachée de la vue directe par un tore dense de poussière, mais les gros plans nets et colorés capturés par le télescope spatial Hubble ont révélé les détails de l’un des plus extraordinaires et objets curieux de la Voie Lactée. Mais qu’est-ce qui se cache derrière son apparence distinctive? Et comment ses ailes extraordinaires se sont-elles formées ?

Depuis plus d’un siècle, les astronomes tentent de comprendre pourquoi cette nébuleuse, située à environ 4 000 années-lumière de la Terre, a pris une forme si distincte d’insecte alors que la plupart des autres nébuleuses s’étendent dans l’espace selon des motifs circulaires plus ordonnés. De nouveaux indices, qui pourraient expliquer ce qui a causé son expansion dans ce que les experts appellent un « paire de lobes nébuleux« , ou précisément des ailes, proviennent de certaines images présentées lors de la 241e réunion de l’American Astronomical Society qui s’est tenue à Seattle cette semaine.

Le mystère de la suggestive Nébuleuse du Papillon

En comparant deux images du télescope spatial Hubble des ailes du papillon prises en 2009 et 2020, une équipe de recherche dirigée par des astronomes de l’Université de Washington a découvert de nouveaux processus étranges à l’origine de la croissance de la nébuleuse, identifiant les preuves d’une demi-douzaine de « jets » de vent intense soufflant de l’étoile centrale mourante et qui semblent avoir propulsé de la matière dans les ailes selon des schémas chaotiques et entrecroisés pendant des milliers d’années.

Changements structurels au sein de la nébuleuse du papillon entre 2009 et 2020. L’image révèle les schémas de croissance étonnamment complexes causés par les multiples éjections de l’étoile centrale cachée de la nébuleuse au cours des deux derniers millénaires. Crédit : Lars Borchert et Bruce Balick/Université de Washington

Ces jets, sortis de l’étoile centrale il y a entre 2 300 et 900 ans, auraient en fait poussé la matière dans les parties extérieures de la nébuleuse à des vitesses inhabituellement élevées, jusqu’à 800 kilomètres par seconde. Pendant ce temps, le matériau le plus proche de l’étoile centrale se serait dilaté vers l’extérieur à seulement un dixième de ce taux, provoquant la formation de structures complexes et asymétriques dans les ailes de la nébuleuse.

Un rendu en couleur de NGC 6302, la nébuleuse du papillon, créé à partir d’images en noir et blanc prises par le télescope spatial Hubble en 2019 et 2020. Dans les régions de couleur violette, de forts vents stellaires ont activement remodelé les ailes nébuleuses au cours des 900 dernières années. . Les autres caractéristiques ont entre 1200 et 2300 ans / Crédit : Bruce Balick/Université de Washington/Joel Kastner/Paula Baez Moraga/Rochester Institute of Technology/Space Telescope Science Institute.

« La nébuleuse du papillon est extrême dans la masse, la vitesse et la complexité des éjections de son étoile centrale, dont la température est plus de 200 fois plus chaude que le Soleil bien qu’elle ne soit que légèrement plus grande que la Terre – a déclaré le chef d’équipe Bruce Balick, professeur émérite à l’Université de Washington -. Je compare des images Hubble depuis des années et je n’ai jamais rien vu de tel”.

Quant à sa forme de papillon inhabituelle, il est possible que l’étoile au centre de la nébuleuse, cachée par la poussière et les débris à l’endroit où les deux ailes se rencontrent, ait fusionné avec une étoile compagne, ou ait absorbé la matière d’une étoile proche, générant un champ magnétique complexe. champs et générant les jets qui ont façonné les ailes distinctives de la nébuleuse.

« Ce ne sont que des hypothèses, et ce que cela nous montre, c’est que nous ne comprenons toujours pas entièrement la gamme complète des processus de modélisation qui interviennent lors de la formation des nébuleuses planétaires. – a ajouté le professeur Balick – . La prochaine étape consistera à observer le centre nébulaire à l’aide du télescope spatial James Webb, car la lumière infrarouge de l’étoile peut pénétrer à travers la poussière. »