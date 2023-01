Dragon Ball Z Kakarot ‘next gen’ est retardé sur Xbox Series X et Xbox Series S « en raison d’un bug »

Une erreur intempestive a été à l’origine du fait que la version de nouvelle génération de Dragon Ball Z Kakarot n’a pas été publiée dans les délais pour Xbox Series X et Xbox Series S. Cela a été révélé par le compte Twitter officiel, où ils ont signalé qu’ils sont déjà enquêter sur le problème. Ils rappellent également que les joueurs de ces machines peuvent profiter de la version rétrocompatible de la Xbox One, en revanche, la panne n’affecte pas le jeu dans PlaStation 5.

En raison d’une erreur technique, la mise à jour Dragon Ball Z Kakarot sera retardée sur Xbox Series jusqu’à nouvel ordre. Nos équipes techniques enquêtent sur le sujet », ont-ils publié. « L’édition physique ne peut être jouée qu’en tant que jeu Xbox One jusqu’à ce que la version Xbox Series X/S soit publiée sur la boutique numérique. Nous nous excusons pour les inconvénients ». Bandai Namco a déterminé que l’erreur « peut planter » la console.

Le DLC de Bardock ne change pas la date, maintenant disponible

Et qu’en est-il du nouveau DLC Bardock et du second season pass ? « Il sera disponible comme prévu », ont-ils précisé. De plus, des enquêtes préliminaires ont déterminé que les fichiers de sauvegarde de la version Xbox One n’ont pas été compromis par le problème technique.

Dragon Ball Z : Kakarot est sorti sur PS4, Xbox One et PC, plus tard sur Nintendo Switch. Parallèlement à la version nouvelle génération, Bandai Namco a lancé le deuxième pass de saison, qui ajoutera trois extensions : la première est Alone Against Fate, l’histoire de Bardock susmentionnée : vous pouvez lire l’analyse de Netcost ici.

Le prochain DLC reviendra dans Dragon Ball, mais pas à l’époque de Goku enfant. C’est l’arc final du manga, qui raconte la bataille entre le Saiyan et Piccolo Jr. dans le tournoi d’arts martiaux.

Source | bandai namco