Hogwarts Legacy détaille ses modes graphiques sur PS5 et Xbox Series et son accessibilité

Hogwarts Legacy, le nouvel univers Harry Potter au format jeu vidéo, a détaillé ses modes graphiques sur les consoles de nouvelle génération, c’est-à-dire PS5 et Xbox Series X | S, ainsi que ses options d’accessibilité. Tout cela après avoir partagé les exigences minimales et recommandées pour sa version PC. Cela peut être lu sur la page de support du site Web officiel de Portkey Games (Warner Bros Games Support), partageant les premiers détails des configurations de nouvelle génération.

Hogwarts Legacy aura deux modes graphiques de base

« Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X | S de Hogwarts Legacy offrent plusieurs modes graphiques pour jouer, le plus courant étant le mode Fidelity, qui fonctionne à 30 FPS, et le mode Performance, qui vise à atteindre les 60 FPS », nous pouvons lu sur le site officiel de support. De plus, il est précisé que nous pourrons choisir entre des modes plus graphiques encore à détailler, sûrement, liés aux résolutions, en plus de confirmer la compatibilité avec la technologie VRR sur les moniteurs et téléviseurs compatibles.

Et c’est que les téléviseurs les plus modernes offrent des technologies adaptées aux jeux vidéo de nouvelle génération, avec la possibilité de configurer à la fois l’aspect visuel et les performances de nombreux jeux vidéo d’un nouveau style. D’autre part, un accent particulier a été mis sur un autre sujet aussi actuel que l’accessibilité, détaillant certaines des options que Hogwarts Legacy offrira à cet égard.

Ainsi, les options d’accessibilité porteront sur l’aspect visuel et sonore, les commandes, les aides et l’assistance générale du jeu, des menus et textes narrés aux modes daltoniens, en via la taille des textes, les couleurs pour les ennemis ou un mode loupe. De plus, vous pouvez choisir entre quatre modes de difficulté modifiables à tout moment ou la possibilité d’éviter les échecs dans les attaques de sorts. L’ensemble est complété par une sauvegarde automatique et manuelle.

Hogwarts Legacy arrive le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, le 4 avril 2023 sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch.

