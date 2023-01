ExxonMobil a prédit le changement climatique dès les années 1970 : les scientifiques accusent

Les modèles climatiques développés par les scientifiques du géant pétrolier ExxonMobil ont prédit avec précision ce qui se passerait dès les années 1970.

Nous sommes au cœur d’une urgence climatique, projetée vers un avenir de « souffrances indicibles » pour toute l’humanité et l’environnement du fait des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre liés aux activités humaines. C’est un scénario dramatique que quelqu’un a prédit avec une précision incroyable il y a près d’un demi-siècle, mais au lieu d’agir activement pour l’éviter, non seulement il a rapporté des milliards de dollars grâce aux combustibles fossiles, mais dans des déclarations publiques, il a instillé des doutes sur les risques de réchauffement climatique mondial, suggérant que les modèles climatiques présentés par les experts étaient basés sur trop d’incertitudes pour avoir une image claire de ce qui allait arriver. C’est l’accusation très lourde portée par certains scientifiques du géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil, anciennement connu sous le nom d’Exxon (fusionné avec Mobil Oil Corp en 1999).

Tout a commencé en 2015, lorsque des journalistes d’investigation du Los Angeles Times et du Guardian ont découvert plusieurs documents internes produits par des scientifiques de compagnies pétrolières qui prédisaient correctement l’impact de l’utilisation des combustibles fossiles sur la hausse des températures mondiales. Les chercheurs se sont penchés sur les graphiques, les données et les modèles (et les ont également comparés à d’autres) et ont déterminé qu’entre 63 et 83 % des projections climatiques du géant pétrolier entre 1977 et 2002 étaient correctes, conformément aux conclusions d’études menées par des scientifiques indépendants et Gouvernements. En d’autres termes, les modèles climatiques développés en interne par ExxonMobil ont montré avec une bonne précision quelle serait l’augmentation de la température moyenne due aux émissions liées aux combustibles fossiles, de manière à s’aligner sur les résultats de la recherche académique et à se recouper avec ce qui est notre situation actuelle et dramatique. réalité climatique.

Pour donner un exemple pratique, en moyenne les chercheurs du géant pétrolier avaient estimé une augmentation de 0,20°C de la température moyenne mondiale pour chaque décennie ; c’est à peu près le même résultat que les chercheurs et les institutions indépendants ont prédit et ce qui s’est réellement passé. Ils ont également prédit que l’impact du changement climatique deviendrait apparent à nos yeux au tournant du nouveau siècle. Actuellement la température moyenne est supérieure d’environ 1,2°C à la moyenne de l’ère préindustrielle et nous nous dirigeons à une vitesse vertigineuse vers le dépassement du seuil critique de 1,5°C, au-delà duquel nous attendent les effets les plus catastrophiques et les conséquences irréversibles du climat crise. Malheureusement, comme l’a expliqué le météorologue Luca Mercalli à Netcost-security.fr, il nous sera très difficile d’atteindre cet objectif, le plus vertueux fixé dans l’Accord de Paris sur le climat (2015).

Une équipe de recherche internationale composée de scientifiques du Département d’histoire des sciences de l’Université de Harvard (États-Unis) et de l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam a déterminé qu’ExxonMobil était au courant depuis des décennies du scénario de réchauffement climatique dans lequel nous nous retrouverions à Potsdam (Allemagne). ). Les chercheurs, dirigés par le professeur Geoffrey Supran, ont analysé 32 articles internes élaborés par des scientifiques d’Exxon et d’ExxonMobil entre 1977 et 2002 et les ont comparés à plus de 70 articles scientifiques indépendants (tous évalués par des pairs) également produits par des scientifiques d’ExxonMobil, publiés entre 1982. et 2013. Grâce à des enquêtes statistiques minutieuses utilisées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), comme spécifié entre 63 et 83 % des projections des scientifiques de l’entreprise étaient conformes à ce qui a été réellement vérifié. Leurs modèles de réchauffement climatique étaient si précis qu’ils surpassaient même ceux développés par le Dr James Hansen de la NASA, qui ont été présentés au Congrès des États-Unis en 1988 (la précision variait de 38 à 66 %). Ce graphique montre à quel point les projections des scientifiques d’ExxonMobil sont cohérentes avec les changements qui se sont réellement produits au fil des ans et avec la réalité climatique actuelle.

Ce graphique montre que les projections des scientifiques d’ExxonMobil étaient très précises. Crédit : Geoffrey Supran

« Ces résultats confirment et ajoutent une précision quantitative aux affirmations d’universitaires, de journalistes, d’avocats, de politiciens et d’autres selon lesquelles ExxonMobil a prédit avec précision la menace du réchauffement climatique d’origine humaine, à la fois avant et parallèlement à l’orchestration de campagnes de lobbying et de propagande pour retarder l’action climatique », les auteurs de l’étude ont écrit dans un communiqué de presse. Les scientifiques accusent la compagnie pétrolière de semer le doute, de nier les preuves et de cacher ce qu’elle savait juste pour continuer à gagner de l’argent avec les combustibles fossiles. « C’est le clou dans le cercueil des affirmations d’ExxonMobil selon lesquelles elle a été faussement accusée d’actes répréhensibles en matière de climat », a déclaré le professeur Supran. « Notre analyse montre que les propres données d’ExxonMobil contredisent ses déclarations publiques, qui ont inclus des incertitudes exagérées, la critique des modèles climatiques, la mythification du refroidissement global et une fausse ignorance sur le moment – ou si – le réchauffement climatique causé par l’homme aurait été mesurable, tout en restant silencieux sur la menace des énergies fossiles », a commenté l’expert.

ExxonMobil a été mise en cause par de nombreux militants et, comme l’explique BBC News, en mai dernier, un tribunal du Massachusetts a décidé que l’entreprise devra être jugée précisément pour les accusations d’avoir menti sur la sensibilisation au changement climatique. La nouvelle étude semblerait représenter une tuile très lourde sur la défense. Les détails de la recherche « Assessing ExxonMobil’s global warming projections » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.