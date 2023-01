Hogwarts Legacy dévoile toutes ses exigences sur PC

Et la magie a opéré, mais elle se reflétera à l’écran de manière variée selon l’ordinateur de chaque joueur. Warner Bros. Games se prépare pour la sortie de Hogwarts Legacy et vient de partager les exigences minimales et recommandées pour PC. Il fournit également des informations sur le matériel qui sera nécessaire pour exécuter l’enchantement sur ses configurations graphiques les plus puissantes.

Toutes les exigences de l’héritage de Poudlard

Exigences minimales (720p, 30 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 6600 (3,3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400

RAM : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go

Version DirectX : DX 12

Stockage Disque dur de 85 Go, SSD recommandé

Configuration recommandée (1080p, 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7 8700 (3,2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700 4

Version DirectX : DX 12

Stockage Disque dur de 85 Go, SSD recommandé.

Paramètres Ultra (1440, 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) ou AMD Ryzen 5 5800

RAM : 32 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ou AMD Radeon RX 6800

Version DirectX : DX 12

Stockage Disque dur de 85 Go, SSD recommandé

Paramètres Ultra 4K (2160, 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) ou AMD Ryzen 5 5800

RAM : 32 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ou AMD Radeon RX 7900

Version DirectX : DX 12

Stockage Disque dur de 85 Go, SSD recommandé

Hogwarts Legacy sera mis en vente le 10 février prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Plus tard, le 4 avril, la version pour Xbox One et PS4 sera publiée. Les utilisateurs de Nintendo Switch devront attendre encore quelques mois, jusqu’au 25 juillet.

Warner Bros. Games a dévoilé le casting principal du jeu vidéo et a détaillé Phileas Nigellus Black, l’infortuné directeur de Poudlard de l’époque.

Source | Héritage de Poudlard