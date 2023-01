Apple TV +, Apple Music et Apple Devices arrivent sur le Microsoft Store

Les applications de musique et de télévision d’Apple pour Windows ont fait leur apparition, avec des versions d’aperçu des applications repérées sur le Microsoft Store par The Verifier (via MacRumors). En octobre dernier, Microsoft a annoncé son arrivée sur la plate-forme, permettant aux utilisateurs d’abandonner enfin l’ancienne application iTunes et le lecteur Web Apple TV pour un logiciel natif plus proche de l’expérience macOS intégrée.

Il existe également une troisième application appelée Apple Devices, qui vous permet de gérer et de synchroniser des appareils tels que les iPod et les iPad. Fonctions actuellement gérées par iTunes sur Windows et Finder sur Mac Contient également, apparemment, des références à Reality OS et xrOS. Ce sont deux noms de code qui ont été attachés au casque de réalité virtuelle d’Apple.

Au revoir iTunes, bonjour Apple TV+ et Apple Music

L’application TV est similaire à la version macOS. Bien que les différentes sections soient accessibles via une liste latérale au lieu d’onglets en haut. Avec lui, nous pouvons regarder les programmes Apple TV Plus, ainsi que les films que nous avons achetés sur iTunes. L’application Musique est similaire à la version macOS, bien que l’accès à l’iTunes Store soit un peu plus difficile.

Lorsque vous ouvrez les applications pour la première fois, elles vous avertissent qu’iTunes cessera de fonctionner si vous les utilisez. Devoir désinstaller les aperçus pour le récupérer. Il semble que l’application Musique ait ramené votre musique et vos paramètres iTunes, mais si vous avez besoin de synchroniser un iPod, cela vaut peut-être la peine d’arrêter d’essayer ces applications jusqu’à ce que l’application Apple Devices cesse de fonctionner. MacRumors note également que vous voudrez peut-être attendre si vous utilisez iTunes pour Windows pour gérer ou écouter des podcasts et des livres audio.

Jusqu’à présent, les versions d’aperçu semblent être stables pour la plupart, avec de nombreuses fonctionnalités de base auxquelles vous vous attendez, bien que les applications indiquent que « toutes les fonctionnalités ne peuvent pas fonctionner comme prévu ».