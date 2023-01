Peut-être savons-nous pourquoi cette immense étoile « clignote » mystérieusement depuis 7 ans

L’étrange phénomène de la géante rouge Gaia17bpp pourrait être dû à la présence d’une petite étoile compagne entourée d’un disque de poussière, dans un très rare exemple de système stellaire binaire.

Illustration de la géante rouge Gaia17bpp partiellement éclipsée par le nuage de poussière entourant sa petite étoile compagne / Crédit : Anastasios Tzanidakis

Les astronomes ont peut-être résolu le mystère derrière l’étrange phénomène impliquant la géante rouge Gaia17bpp, une étoile de 55 fois la taille du Soleil qui a inexplicablement « clignoté » pendant sept ans. Son étrangeté a été remarquée pour la première fois par l’astrophysicien Anastasios Tzanidakis de l’Université de Washington qui, avec le professeur d’astronomie James Davenport, a examiné l’ensemble de données du satellite Gaia, l’observatoire spatial de l’Agence spatiale européenne (ESA) lancé en 2013 avec la mission de créant la carte tridimensionnelle la plus précise de la Voie lactée, avec des informations détaillées sur des milliards d’étoiles, y compris leurs luminosités.

Le mystère de la géante rouge Gaia17bpp

« Alors que nous enquêtions, nous sommes tombés sur une étoile très inhabituelleTzanidakis a déclaré lors d’une conférence de presse lors de la 241e réunion de l’American Astronomical Society à Seattle cette semaine. Les données ont montré que, vers 2017, Gaia 17bpp était à peine détectable, mais qu’au cours d’environ deux ans et demi, sa luminosité a soudainement augmenté. « C’était vraiment remarquable – précisé Tzanidakis – . Les étoiles ne le font généralement pas”.

Tzanidakis et ses collègues ont ensuite consulté les données d’autres archives pour vérifier le comportement de l’étoile dans le passé, trouvant des enregistrements remontant aux années 1950 dans lesquels, la plupart du temps, la géante rouge a conservé la même luminosité. « Puis, vers 2012, l’étoile a soudainement commencé à disparaîtrejusqu’à ce qu’il réapparaisse complètement en 2019, a ajouté Tzanidakis.

Le fait qu’un tel comportement « clignotant » n’ait pas été observé dans les archives il y a plus de 70 ans a suggéré que Gaia17bpp, qui est 55 fois plus grand que le Soleil, pourrait être un exemple d’un système stellaire binaire très rare, dans lequel sa lumière est obscurcie par une petite étoile compagne entourée d’un énorme disque de matière poussiéreuse (plus grand que la distance moyenne entre la Terre et le Soleil) qui passe devant la plus grande étoile tous les 100 à 1 000 ans.

Tzanidakis, qui a décrit l’événement comme « une éclipse du genre que vous ne voyez probablement qu’une fois dans votre vie», a lié le phénomène à celui d’une autre étoile mystérieuse, connue sous le nom d’Epsilon Aurigae, qui subit une éclipse de 2 ans tous les 27, et qui – comme Gaia17bpp – pourrait avoir un compagnon entouré d’un disque de poussière. Pour confirmer l’hypothèse, d’autres observations seront nécessaires, qui devront par exemple préciser si c’est bien le disque qui provoque l’événement et, dans ce cas, quelle en est son origine ainsi que sa composition. Comme il s’agit d’un comportement si rare, l’étude pourrait prendre plusieurs années, bien que pour l’instant »c’est l’événement clignotant le plus long et le plus profond jamais trouvé dans les archives de données publiques» a conclu Tzanidakis.