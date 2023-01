Gamedec et First Class Trouble parmi les jeux gratuits de cette semaine sur Epic Games Store

Comme d’habitude semaine après semaine, l’Epic Games Store propose un lot de jeux vidéo totalement gratuits, des titres payants que l’on peut ajouter à notre bibliothèque numérique sans débourser un centime. Et cette fois, nous pouvons obtenir jusqu’à trois jeux gratuits, qui ne sont autres que First Class Trouble, Gamedec et Divine Knockout. Bien sûr, nous avons jusqu’au jeudi 19 janvier prochain à 17h00 pour nous les procurer, puisqu’à partir de ce moment ils reviendront à leur prix habituel pour faire place à d’autres jeux gratuits.

Téléchargez dès maintenant trois jeux gratuits sur Epic Games Store

Ainsi, le premier des titres gratuits de cette semaine sur Epic Games Store est First Class Trouble, un titre multijoueur dans lequel nous devons coopérer avec d’autres joueurs, en plus de lutter contre eux, pour éliminer un PNJ meurtrier lors d’une croisière spatiale de luxe ; et c’est que parmi les personnages de chaque jeu, il y a des imposteurs qui sont en fait des robots tueurs qui essaieront de nous tuer.

D’autre part, nous pouvons également mettre la main sur Gamedec Definitive Edition, un RPG cyberpunk isométrique dans lequel un détective doit résoudre une série de meurtres à travers des mondes virtuels. Tout cela avec un gameplay inspiré des jeux de rôle classiques sur table avec la possibilité de développer notre protagoniste à travers une multitude d’aspects de la personnalité.

Enfin, Epic Games propose également Divine Knockout, une plate-forme multijoueur à la première personne et un jeu de combat inspiré des jeux de combat 2D classiques. « KO les dieux dans le seul jeu de combat de plateforme à la troisième personne au monde ! Devenez un petit mais puissant dieu mythologique et éliminez vos amis de la carte pour régner », peut-on lire dans sa description officielle.

