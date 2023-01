HBO Max devient plus cher par mois, après Apple TV + et d’autres

HBO Max rejoint les rangs des services de streaming de plus en plus chers. Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO Max, a annoncé aujourd’hui que le plan HBO Max sans publicité passera de 15 $ par mois à 16 $ par mois pour les abonnés nouveaux et existants.

L’augmentation de prix entre en vigueur pour les nouveaux abonnés qui s’inscrivent immédiatement à HBO Max. Les abonnés existants verront l’augmentation de prix reflétée dans leur prochain cycle de facturation le 11 février ou après. Dans un communiqué, HBO Max a déclaré que cette augmentation de prix l’aidera à continuer à investir dans la programmation et l’expérience utilisateur :

« Cette augmentation de prix d’un dollar nous permettra de continuer à investir dans la fourniture d’une programmation encore plus culturelle et d’améliorer notre expérience client pour tous les utilisateurs », a expliqué la société. Le prix du niveau HBO Max financé par la publicité restera le même à 9,99 $ par mois.

Comme Le bord souligne cependant que l’augmentation des prix intervient au milieu de la fusion de WarnerMedia avec Discovery et des questions sur l’avenir du contenu sur HBO Max. HBO Max a récemment supprimé les catalogues arrière de certaines de ses émissions de télévision les plus populaires, et ces émissions devraient refaire surface sur d’autres plateformes de streaming à l’avenir.

La prise de Netcost-security.fr

Cette augmentation de prix de 1 $ pour HBO Max est en fait un peu inférieure aux augmentations de prix qui ont affecté d’autres services de streaming. Apple TV + a récemment augmenté son prix de 4,99 $ par mois à 6,99 $, tandis que le niveau sans publicité de Disney + est récemment passé de 7,99 $ par mois à 10,99 $ par mois.

Le problème, encore une fois, est que l’augmentation des prix de HBO Max survient alors que le service de streaming perd certains de ses contenus les plus populaires, comme Westworld. Au cours de ce printemps, HBO Max et Discovery Plus devraient être fusionnés en une seule application, mais il y a encore des questions sur la façon dont cela finira par secouer pour les utilisateurs.

Mais même si l’augmentation des prix de HBO Max est inférieure à celle des autres services de streaming, l’effet global de l’augmentation des prix de chaque service commence sûrement à avoir un impact sur les abonnés. Avez-vous récemment annulé des services en raison de ces augmentations de prix ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

