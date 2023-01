Ce lac pourrait disparaître dans 5 ans et exposer des millions de personnes à la poussière d’arsenic

Il s’agit du Grand Lac Salé de l’Utah, le plus grand lac salé de l’hémisphère occidental, qui pourrait franchir le point de basculement dès la fin de 2024.

Le Grand Lac Salé de l’Utah en août 2021 / Getty

Le Grand Lac Salé de l’Utah, le plus grand lac d’eau salée de l’hémisphère occidental, pourrait disparaître d’ici cinq ans, exposant des millions de personnes à la poussière toxique emprisonnée dans son lit. C’est ce qu’affirme une équipe de recherche américaine, qui calcule que plus de 1 200 milliards de litres d’eau seraient nécessaires chaque année pour inverser son déclin, assez pour remplir près de 500 000 piscines olympiques. Sans cette quantité, précisent les experts dans un rapport du 4 janvier, le lac pourrait passer le point de basculement d’ici fin 2024.

Le Grand Lac Salé a déjà perdu 73% de ses eaux et 60% de sa superficie depuis 1850, avec une réduction de la teneur totale en eau qui s’accélère depuis 2020, en raison de détournements qui ont privé le lac, indique le rapport de plus des deux tiers. de son écoulement naturel. Actuellement, il est à 5,8 mètres en dessous de son niveau moyen, dans une situation que les experts définissent comme «un danger sans précédent”.

Le Grand Lac Salé fournit un habitat naturel à environ 10 millions d’oiseaux migrateurs et apporte à l’Utah environ 2,5 milliards de dollars par an en activité économique, mais pour le sauver – les experts estiment – l’utilisation globale de l’eau doit être rapidement réduite de 30 à 50 %. Son effondrement, en revanche, aurait des impacts régionaux et même hémisphériques.

En plus de la pénurie d’eau pour les fermes, les maisons, les réservoirs et l’extraction de minéraux critiques de la saumure, tels que le lithium et le magnésium, l’assèchement rapide du lac poserait en fait un risque sérieux pour l’environnement et la santé humaine. Piégées dans ses fonds marins se trouvent des poussières toxiques mélangées à des métaux et métalloïdes dangereux, tels que l’antimoine, le cuivre, le zirconium et l’arsenic qui pourraient être soulevés et transportés par des rafales de vent, endommageant les cultures et dégradant le sol ; s’ils sont inhalés, ils augmenteraient le risque de maladies telles que l’asthme, la bronchite, les maladies cardiaques et le cancer.

La réduction de la teneur en eau du bassin entraîne également sa salinité au-dessus des niveaux considérés comme sûrs pour les algues et les artémias qui soutiennent son immense réseau trophique, poussant l’écosystème de la région au bord de l’effondrement total. « Nous devons rapidement réduire notre consommation d’eau sous peine d’en subir les conséquences. Vous ne pouvez pas négocier avec la nature» écrivent les chercheurs, dirigés par l’écologiste Benjamin Abbott de l’université Brigham Young à Provo, Utah.

Cependant, tout espoir ne serait pas perdu. Le Grand Lac Salé est alimenté par les rivières Weber, Jordan et Bear, qui tirent à leur tour leur eau de la fonte des neiges dans les montagnes Wasatch à l’est et au nord de Salt Lake City. Des chutes de neige supérieures à la moyenne cet hiver pourraient donc entraîner une quantité d’eau importante, qui pourrait être utilisée pour reconstituer le lac. Pour que cela se produise, disent les auteurs du rapport, les politiciens devront déclarer des mesures d’urgence pour empêcher qu’il ne soit détourné à d’autres fins.

« Nous devons tirer des leviers d’urgence pour amener l’eau de notre manteau neigeux dans le lac dit Abbott. Il y a déjà eu des progrès vraiment encourageants, avec des mesures substantielles approuvées l’année dernière qui encourageront la conservation à long terme. Mais nous devons ajouter le sauvetage d’urgence au mélange”.