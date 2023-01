Le scanner FastFoto d’Epson simplifie la numérisation des impressions

Avis de l’éditeur : j’ai hérité de plusieurs albums et boîtes de photos de famille en vrac au fil des ans. Ils sont nichés hors de danger dans mon coffre-fort aux côtés d’autres documents et souvenirs importants, mais à un moment donné, je souhaite les numériser dans un souci de préservation et de référencement plus facile. PCMag a récemment examiné un scanner qui pourrait répondre à mes besoins, mais je ne suis pas sûr de vouloir débourser les frais d’admission.

L’Epson FastFoto 680W a à peu près la taille d’un grille-pain et pèse à peu près autant qu’un gallon de lait. Il est optimisé pour numériser des impressions 4 x 6″ ou 5 x 7″, mais peut numériser presque tout jusqu’à 8,5 x 11″. Le scanner se connecte à votre PC via un câble USB ou sans fil et peut prendre en charge jusqu’à 36 photos à la fois. .

À son réglage par défaut de 300 dpi, l’Epson peut numériser environ une photo par seconde. Augmentez jusqu’à 600 dpi et vous regardez environ trois secondes par impression. À 1200 dpi, vous attendrez environ 10 secondes par numérisation. Je soupçonne que la plupart fonctionneront avec le réglage par défaut, mais d’autres comme moi opteraient pour la meilleure qualité possible à des fins de conservation.

Le plus gros obstacle ici est le prix. 599 $, c’est beaucoup à dépenser pour un hardware qui restera probablement inactif après avoir numérisé votre collection actuelle, mais vous pourriez peut-être récupérer une partie des dépenses en proposant de numériser des photos pour vos amis et votre famille moyennant une somme modique. Pour référence, un service de préservation populaire facture 0,25 $ par numérisation à 300 dpi. En option, vous pouvez mettre en place un achat groupé où une poignée d’amis ou de membres de la famille interviennent pour partager le coût de la machine en échange de son utilisation.

Les souvenirs n’ont pas de prix et si quelque chose arrive à vos impressions avant que vous n’ayez la chance de les sauvegarder numériquement, vous vous en voudrez d’avoir laissé passer l’occasion.