Des briques fabriquées sur Mars aux avions sur Titan, toutes des idées folles (pour l’instant) financées par la NASA

Le programme Innovative Advanced Concepts (NIAC) a sélectionné 14 projets pour les prochaines missions spatiales, ils auront neuf mois pour accéder à la phase II et tenter de réaliser l’impossible.

À l’intérieur de la NASA, il y a une fabrique d’idées à mi-chemin entre l’extravagant et le futuriste. Le programme Innovative Advanced Concepts (NIAC) en tant que travail doit voir grand. Il est donc tout à fait normal que l’agence spatiale subventionne des briques créées à partir de rien sur Mars, des conduites d’oxygène vers le pôle sud lunaire et des « facteurs » qui voyagent de planète en planète pour leurs livraisons.

Parmi les projets choisis, il y a aussi l’AirTitan, qui semble sortir d’un roman de science-fiction. Un hybride entre avion et jet ski capable de traverser les lacs de méthane et l’atmosphère très dense de Titan.

Phase I des programmes de la NASA

La dernière série de subventions du NIAC a été accordée à 14 groupes de recherche, chacun recevant 175 000 $ pour poursuivre ses rêves en grand. Toutes sont des études préliminaires de phase I, qui doivent être achevées dans un délai de neuf mois.

« Ces études initiales de phase I du NIAC aident la NASA à déterminer si ces idées futuristes pourraient jeter les bases de futures capacités d’exploration spatiale et permettre de nouvelles missions incroyables », a déclaré Michael LaPointe, directeur du programme NIAC. Si la phase I fonctionne, la deuxième étape est accessible, avec plus de financement et deux ans pour développer davantage les projets. En cas de succès, quelques privilégiés se rendent à la phase III.

AirTitan vole

Quinn Morley de Planet Enterprises, est le scientifique planétaire qui a imaginé AirTitan, un véhicule autonome capable de voler dans l’atmosphère dense de Titan et de naviguer dans ses lacs de méthane. AiTaintan, comme l’a expliqué Morley, devra échantillonner l’atmosphère complexe de Titan, puis collecter et analyser les échantillons liquides.

« Le changement opérationnel de l’avion au lac devrait être naturel, permettant aux opérations de sciences atmosphériques et lacustres de se compléter. Une transition transparente entre le système monté sur les ailes et les orifices d’entrée sous la ligne de flottaison peut être possible.

Pourquoi Titan ?

Titan est la lune de Saturne, un lieu crucial pour les études astrobiologiques car il pourrait abriter une chimie organique prébiotique. Il est composé principalement de glace d’eau et de matériaux rocheux. En raison de son atmosphère très épaisse, il n’a été possible d’observer Titan qu’en 2004, lorsque la mission Cassini-Huygens a posé un véhicule à sa surface, découvrant les lacs de méthane.

« Les lacs de pétrole denses pourraient être un problème, mais un couvre-aile gonflable pourrait offrir de la résilience et atténuer les problèmes d’accumulation de boue », a expliqué Morley. 2026 et arrivera sur Titan en 2034, explorera la surface avec un drone propulsé par un plutonium 238 générateur thermoélectrique à radio-isotopes, pour compenser la rareté de l’énergie solaire.

Gi autres projets CANI

Peter Curreri de Lunar Resources à Houston a proposé un pipeline lunaire capable de transporter l’oxygène extrait de l’approvisionnement en glace de la Lune. Un correctif pour les prochaines missions Artemis. « Les efforts d’extraction actuellement financés consistent à embouteiller l’oxygène dans des réservoirs de gaz comprimé ou à le transformer en un état liquide. Les deux processus de déplacement sont énergivores et très coûteux », a expliqué Curreri.

Artur Davoyan, de l’université de Californie, a plutôt proposé à la Nasa un système de propulsion à pellets pour transporter des cargaisons d’une planète à une autre en moins d’un an. Il y a aussi une tentative de faire pousser des briques sur Mars. Congruous Grace Jin, ingénieure à l’Université du Nebraska-Lincoln propose : « Au lieu d’expédier des matériaux préfabriqués vers Mars, le matériau pourrait être fabriqué sur place en utilisant des cyanobactéries et des champignons comme agents de construction » des sols, des murs et des meubles sur Mars.