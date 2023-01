Arrêter de boire améliore la cognition en moins de 3 semaines : étude

Des recherches françaises ont montré que ceux qui arrêtent de boire après seulement 18 jours ont une amélioration significative de la mémoire, de la fluidité verbale et d’autres paramètres cognitifs.

Ceux qui arrêtent de boire voient des améliorations significatives de la cognition après seulement 18 jours, moins de trois semaines. L’aspect le plus significatif est que les bénéfices neuropsychologiques concernent les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de l’alcool (TAU) dans la forme sévère, c’est-à-dire les alcooliques. Par conséquent, arrêter de boire offre non seulement d’énormes avantages d’un point de vue physique et mental – après tout, c’est l’un des principaux facteurs de risque de maladies graves et mortelles -, mais aussi de celui de la cognition, avec une amélioration de la mémoire, de la fluence verbale et mesures visuospatiales.

Une équipe de recherche française coordonnée par des scientifiques du Service de psychiatrie et toxicomanie et du Groupe de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie (GRAP) de l’Université de Picardie Jules Verne, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Caen Normandie. Les chercheurs, dirigés par le professeur Bernard Angerville, sont arrivés à leurs conclusions après avoir impliqué 32 patients souffrant de troubles liés à l’alcool, la plupart des hommes, dans une étude spéciale (24). L’âge moyen était de 45,5 ans.

Le professeur Angerville et ses collègues les ont soumis au test d’évaluation des troubles neuropsychologiques liés à l’alcool (BEARNI), la référence en matière de recherche scientifique pour déterminer l’impact de la consommation d’alcool sur la cognition. Les participants ont arrêté de boire grâce à un programme de désintoxication spécifique et suite à une thérapie orale à base de thiamine ou vitamine B1, qui est la vitamine la plus affectée dans le métabolisme de l’alcool et donc déficiente chez les alcooliques. Les chercheurs ont fait passer le test BEARNI aux participants 8 jours après le début du traitement, et 60 % d’entre eux présentaient encore divers troubles cognitifs. Après 18 jours, lorsque le test a été effectué à nouveau, cependant, une amélioration significative a été notée chez 63% des participants, à tel point qu’ils ont atteint des scores normaux, par rapport à ceux du groupe témoin composé de 32 personnes. En d’autres termes, ils avaient complètement surmonté les déficits-

Les aspects améliorés incluent la fluidité verbale, la mémoire et les mesures visuospatiales. L’amélioration s’est produite plus tôt que dans d’autres études menées précédemment. Les résultats donnent de l’espoir à tous ceux qui luttent contre la dépendance à l’alcool. Les détails de la recherche « Early Improvement of Neuropsychological Impairments during Detoxification in Patients with Alcohol Use Disorder » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Alcohol and Alcoholism.