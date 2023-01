Le télescope James Webb de la NASA confirme sa première exoplanète

En un mot : des chercheurs du Johns Hopkins Applied Physics Laboratory ont confirmé pour la première fois une exoplanète en utilisant le télescope spatial James Webb de la NASA. L’équipe, dirigée par Kevin Stevenson et Jacob Lustig-Yaeger, a sélectionné LHS 475 b après avoir soigneusement examiné les cibles du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. LHS 475 b est situé à 41 années-lumière dans la constellation Octans. Le spectrographe proche infrarouge de Webb (NIRSpec) a pu capturer l’exoplanète avec seulement deux observations de transit le 31 août 2022.

Les données ont confirmé que l’exoplanète est une planète terrestre de la taille de la Terre mesurant 99% du diamètre de la Terre. Ce que l’équipe ne sait pas encore, c’est si oui ou non la planète a une atmosphère.

(Comme le montre ce spectre, Webb n’a observé aucune quantité détectable d’aucun élément ou molécule. Les données (points blancs) sont cohérentes avec un spectre sans relief représentatif d’une planète qui n’a pas d’atmosphère (ligne jaune). La ligne violette représente un pur atmosphère de dioxyde de carbone et ne se distingue pas d’une ligne plate au niveau de précision actuel. La ligne verte représente une atmosphère de méthane pur, qui n’est pas favorisée car si du méthane était présent, on s’attendrait à ce qu’il bloque plus de lumière stellaire à 3,3 microns.)

« Le télescope est si sensible qu’il peut facilement détecter une gamme de molécules, mais nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions définitives sur l’atmosphère de la planète », a déclaré Erin May, également du laboratoire de physique appliquée. Ils ont pu exclure définitivement la possibilité d’une atmosphère dominée par le méthane comme celle observée sur Titan, la lune de Saturne.

Webb a par ailleurs révélé que l’exoplanète est à quelques centaines de degrés plus chaude que la Terre et effectue une orbite complète en seulement deux jours. Elle est plus proche de son étoile que n’importe quelle planète de notre système solaire, mais son étoile naine rouge est moins de la moitié aussi chaude que le Soleil, de sorte que la possibilité d’une atmosphère n’est pas exclue.

Si des nuages ​​peuvent être détectés, cela pourrait signifier que la planète ressemble plus à Vénus avec une atmosphère de dioxyde de carbone enveloppée de nuages ​​épais. La NASA a déclaré que des mesures encore plus précises seront nécessaires pour déterminer si une atmosphère de dioxyde de carbone pur est présente. Heureusement, l’équipe devrait obtenir plus de spectres grâce à des observations supplémentaires cet été.