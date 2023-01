Quick Media Switching (QMS) : enfin fini les écrans noirs !

Nous y sommes habitués depuis de nombreuses années : si vous basculez entre le lecteur de streaming, la console de jeu, l’application smart TV et le lecteur Blu-ray sur votre téléviseur, l’image reste sombre pendant un moment. Cela donne l’impression que son propre téléviseur est lent, lent et obsolète. En effet, la télévision et les appareils connectés ne sont pas capables de réagir assez rapidement aux changements de taux de rafraîchissement. Grâce à HDMI 2.1a, cela peut appartenir au passé – si le matériel prend en charge ce que l’on appelle Quick Media Switching (QMS).

Comment fonctionne QMS VRR

Il a toujours été le cas jusqu’à présent que la modification du taux de rafraîchissement tout en regardant du contenu signifiait que le téléviseur devait resynchroniser sa fréquence d’images. Pour cela, la plupart des fabricants ont introduit des « images intermédiaires » noires qui peuvent être vues pendant environ une à trois secondes. L’alternative aurait été « Motion Judder » – une affaire moins conviviale pour les yeux. Par exemple, si vous regardez un Blu-ray à 24 Hz (ou images par seconde) et passez à une vidéo en streaming à 60 Hz, l’écran noir est difficile à ignorer. Et ennuyeux.

Comment fonctionne QMS VRR. (Photo : HDMI.org)

Avec l’avènement du HDMI 2.1, les appareils de lecture et les téléviseurs intelligents sont capables de mieux gérer les taux de rafraîchissement variables (taux de rafraîchissement variable ou VRR). Ceci est particulièrement pratique et utile pour les jeux, mais cela joue également un rôle important dans le changement rapide de média. C’est pourquoi la fonction est généralement appelée QMS-VRR. Grâce au changement flexible des fréquences d’images grâce au VRR, un passage instantané de 24 Hz à 60 Hz n’est plus un problème. Il n’y a plus d’images noires ou quelque chose comme ça.

Mais Quick Media Switching a une limite : la commutation transparente des médias ne fonctionne que si l’image changerésolution ne change pas. Il doit rester le même, par exemple avec 4K ou Full HD, ce qui est généralement le cas avec du matériel haute résolution.

Commutation rapide des médias : uniquement pour HDMI 2.1a

QMS fait partie de la spécification HDMI 2.1a – et très peu de téléviseurs l’offrent actuellement. Cependant, de nombreux téléviseurs et lecteurs peuvent être mis à jour vers HDMI 2.1a via un logiciel, du moins en théorie. Vous n’avez pas besoin de nouveau matériel ou de nouveaux câbles.

Étant donné que la commutation rapide des médias devient également de plus en plus importante grâce au CES 2023, cela pourrait encourager les fabricants à publier des mises à jour du micrologiciel pour leurs produits qui sont déjà disponibles. Une exigence technique, cependant, est la compatibilité avec HDMI 2.1 – ils ont maintenant des téléviseurs qui ont trois ans.

Personnellement, je suis optimiste sur le fait qu’un certain nombre de téléviseurs et de solutions de streaming disponibles avec HDMI 2.1 recevront des mises à jour QMS-VRR au cours de l’année.

Premiers appareils avec QMS

Si les écrans noirs vous dérangent depuis longtemps, faites attention à QMS-VRR et HDMI 2.1a lors de l’achat d’une nouvelle Smart TV ou d’un lecteur à l’avenir. Incidemment, Apple est un pionnier. Avec la prochaine mise à jour majeure de tvOS pour l’actuelle Apple TV 4K de 3e génération, les décrochages lors du changement de fréquence d’images disparaîtront.

Les téléviseurs OLED 2023 de LG prennent en charge QMS grâce à HDMI 2.1a. (Photo : LG)

Mais pour bénéficier du QMS sur l’Apple TV, il faut un téléviseur adapté. LG a été le premier à annoncer la prise en charge complète de Quick Media Switching ou HDMI 2.1a pour sa gamme 2023 au CES 2023.