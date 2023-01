Des « briques de vie » découvertes sur une météorite tombée au Royaume-Uni

Dans la météorite Winchcombe, qui s’est écrasée dans le Gloucestershire (Royaume-Uni) en 2021, des chercheurs ont découvert des acides aminés, les molécules à la base de la vie. La « roche spatiale » fait peut-être partie d’une toute nouvelle classe de météorites.

Le Dr Queenie Chan avec le fragment de météorite étudié. Crédit : Université Royal Holloway de Londres

Dans une météorite qui s’est écrasée au Royaume-Uni en 2021, des traces d’acides aminés ont été trouvées, les soi-disant « éléments constitutifs de la vie » dont serait issue la biosphère terrestre, c’est-à-dire l’ensemble des êtres vivants. Bien que des traces d’acides aminés beaucoup plus faibles aient été trouvées que dans d’autres chondrites carbonées, elles sont dans une relation particulière avec les concentrations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), à tel point que les scientifiques soupçonnent qu’il pourrait s’agir d’une météorite appartenant à un tout nouveau classe. De plus, le premier fragment a été récupéré seulement 12 heures après avoir été vu tomber sur Terre, les scientifiques pensent donc qu’il s’agit d’une météorite « pure », exempte de contamination par des éléments terrestres, qui n’a pas eu le temps de réagir.

Pour décrire les caractéristiques de la roche spatiale particulière, connue sous le nom de « météorite Winchcombe » du nom de la ville du Gloucestershire où elle a été récupérée, une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques de la Royal Holloway University de Londres, qui a collaboré étroitement avec collègues du Département des sciences et de l’ingénierie de la Terre de l’Imperial College de Londres, du UK Fireball Network (UKFN) – un réseau qui surveille le ciel à la recherche de boules de feu – et de la School of Geographic and Earth Sciences de Glasgow de l’Université. Les chercheurs coordonnés par le Dr Queenie Chan du Département des sciences de la Terre de l’Université de Londres ont déterminé la composition de la météorite en analysant les solvants extraits de l’un des fragments avec diverses techniques, telles que la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse.

Comme indiqué, la météorite contient de faibles niveaux d’acides aminés, à seulement 1 132 parties par milliard, ce qui est « environ 10 fois moins que les autres météorites CM2 », comme expliqué dans le résumé de l’étude. Parmi eux se trouvent des acides aminés terrestres rares tels que l’acide α-aminoisobutyrique, l’isovaline, la β-alanine et les acides α-, β- et γ-amino-n-butyrique. Les chercheurs expliquent que les caractéristiques détectées pour l’alanine et l’isovaline indiquent que les acides aminés étaient présents sur la météorite dès le début, donc ils ne dérivent pas d’une contamination terrestre.

Le fait qu’il ait été récupéré quelques heures seulement après l’impact le rend extrêmement précieux pour les scientifiques. « Les impacts de météorites se produisent toute l’année, cependant, ce qui rend cet événement si unique, c’est qu’il s’agit de la première météorite à avoir été observée par de nombreux témoins oculaires, enregistrée et récupérée au Royaume-Uni au cours des 30 dernières années », a-t-il déclaré. dans un communiqué de presse. « Winchcombe appartient à un type rare de météorite carbonée qui contient généralement un riche inventaire de composés organiques et d’eau. La pierre de fondation de la météorite de Winchcombe a été récupérée dans les 12 heures suivant l’événement d’observation de la boule de feu et correctement entretenue pour limiter toute contamination terrestre. Cela nous a permis d’étudier la signature organique vraiment essentielle pour la météorite elle-même », a ajouté l’expert.

Les scientifiques pensent que la météorite faisait à l’origine partie d’un plus gros astéroïde qui tournait (ou tournait autour) de la ceinture d’astéroïdes, où elle était en contact direct avec l’eau. Son mélange unique d’ingrédients peut nous aider à comprendre comment les molécules organiques sont arrivées sur notre planète et ont déclenché l’étincelle de la vie. Les détails de la recherche « Les compositions en acides aminés et en hydrocarbures aromatiques polycycliques de la chondrite carbonée CM2 de Winchcombe rapidement récupérée » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Meteoritics and Planetary Science.