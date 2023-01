1008 Pokémon de plus de 26 ans : c’est la vidéo célébration de toute la saga

The Pokémon Company célèbre les 26 ans d’histoire de la saga Pokémon avec une vidéo émouvante, compilant les 1008 Pokémon au total avec l’arrivée de Scarlet et Purple pour Nintendo Switch fin 2022. Juste en dessous nous vous laissons la vidéo en question et nous vous donnons plusieurs détails clés à ce sujet :

Pokémon fête ses 26 ans d’histoire avec cette vidéo émouvante : plus de 1 000 Pokémon au total

Le jeudi 12 janvier 2023, The Pokémon Company a diffusé une vidéo sur la chaîne YouTube officielle de la saga compilant les plus de 1 000 Pokémon qui existent après l’arrivée de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple en novembre 2022. Il y a 1 008 Pokémon au total, pour être exact, répartis entre les différents jeux vidéo et les régions qui y apparaissent. Vous avez la vidéo juste en dessous :

La vidéo elle-même est un montage/compilation dans lequel nous voyons des instantanés et de petits morceaux de gameplay de différents titres de la saga, allant de ses origines avec les éditions Rouge/Bleu de la Première Génération (éditions Rouge et Verte au Japon) à atteindre Scarlet et Purple deux décennies plus tard. Un long chemin parcouru jusqu’à aujourd’hui. Une vidéo qui fera sans aucun doute verser quelques larmes aux fans les plus nostalgiques et à ceux qui jouent ces titres depuis longtemps. Il vaut mieux avoir des mouchoirs à portée de main.

Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que cela se termine ici ; les éditions Scarlet et Purple ont battu des records de vente, devenant le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire de Nintendo au cours de ses trois premiers jours de vente. En d’autres termes : il y a des Pokémon depuis un moment, faisant à la fois référence aux créatures elles-mêmes et aux jeux futurs et hypothétiques de la saga.

