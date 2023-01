Microsoft accorde à ses salariés américains des congés illimités

Qu’est-ce qui vient de se passer? Travailler dans l’industrie de la technologie peut ne pas sembler être la profession la plus sûre à l’heure actuelle, compte tenu du nombre de personnes licenciées, mais elle offre toujours certains des meilleurs avantages (et la rémunération, généralement). Microsoft, par exemple, accorde à ses employés américains des congés illimités et entièrement payés.

Kathleen Hogan, directrice des ressources humaines de Microsoft, a annoncé le changement de politique dans un e-mail adressé au personnel de l’entreprise. Tous les salariés américains bénéficieront d’un congé illimité, que Microsoft appelle le congé discrétionnaire.

« Comment, quand et où nous faisons notre travail a radicalement changé », a écrit Hogan dans la note interne, vue par The Verge. « Et comme nous nous sommes transformés, la modernisation de notre politique de vacances vers un modèle plus flexible était une prochaine étape naturelle. »

En plus des congés illimités, Microsoft offrira aux employés dix congés d’entreprise, des congés, des congés de maladie et de santé mentale et des congés pour juré ou deuil. La nouvelle politique entre en vigueur le 16 janvier. Elle s’appliquera également aux nouveaux employés, qui n’auront plus à accumuler de vacances. Tous les employés qui ont un solde de vacances inutilisé recevront un paiement unique en avril.

La mauvaise nouvelle pour les employés horaires de Microsoft et ceux en dehors des États-Unis est qu’ils ne seront pas éligibles pour les congés discrétionnaires. L’entreprise affirme que cela est dû aux lois fédérales / étatiques sur les salaires et les heures de travail et aux différentes réglementations et lois d’autres pays.

Microsoft permet également aux employés de travailler à domicile en permanence, ce que Apple et Twitter ont arrêté, et a accordé une prime de pandémie de 1 500 $ aux employés.

Certaines autres entreprises technologiques offrent des congés illimités, y compris Salesforce, bien que l’entreprise licencie 7 000 personnes et que son PDG ne soit pas fan du travail à distance – ou des employés nouveaux et plus jeunes, semble-t-il.

Malgré tous les avantages de travailler dans l’industrie, les entreprises technologiques ont licencié du personnel à un rythme inquiétant au cours des 12 derniers mois, et les choses ne s’améliorent pas ; 29 686 employés de la technologie dans 27 entreprises ont été licenciés au cours de la première semaine de janvier, soit 74 % de plus que tous les licenciements effectués pendant tout le mois de décembre. Même Microsoft a fait des coupes en octobre (moins de 1 000) alors qu’il subissait des « ajustements structurels ».