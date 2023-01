Qu’est-ce que la méningite bactérienne aiguë : quels sont les symptômes, les conséquences et qui elle affecte

La méningite bactérienne aiguë est l’une des rares maladies qui peuvent tuer un jeune auparavant en bonne santé en quelques heures. Ce que nous savons des symptômes, du diagnostic et du traitement.

Comme l’expliquent les manuels MSD à l’intention des professionnels de la santé faisant autorité, la méningite bactérienne aiguë est une infection bactérienne « rapidement progressive » des méninges et de l’espace sous-arachnoïdien, qui peut également avoir une évolution fulminante. Elle est reconnue comme l’une des rares pathologies connues capables de tuer en quelques heures un jeune qui était en bonne santé avant l’infection. En fait, les personnes touchées peuvent aller se reposer avec des symptômes légers et ne plus jamais se réveiller, comme le précisent les Manuels MSD. En raison de son danger, depuis le début des années 90 en France, le Département des maladies infectieuses de l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a activé un service de surveillance dédié, qui englobe toutes les formes possibles. La méningite bactérienne aiguë peut être causée par diverses bactéries dont la fréquence varie selon l’âge : parmi elles les streptocoques du groupe B tels que Streptococcus agalactie; le Streptococcus pneumoniae; le Neisseria meningitidis; L’Haemophilus influenzae de type b et autre. Il existe aussi des méningites virales, non infectieuses, récurrentes, subaiguës et chroniques, mais en général elles sont toutes moins graves que la forme bactérienne aiguë, qui a récemment défrayé la chronique nationale pour le cas de Valeria Fioravanti, décédée à Nice 27 ans après avoir été visité dans divers hôpitaux qui n’avaient pas compris la gravité de la situation. Voici ce que nous savons sur la méningite bactérienne aiguë.

Qu’est-ce que la méningite bactérienne

L’Institut Humanitas précise que la méningite est une inflammation aiguë des méninges, c’est-à-dire des membranes du tissu conjonctif qui entourent et protègent le cerveau et la moelle épinière. Ce sont la dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère. La méningite est également mentionnée lorsque l’espace sous-arachnoïdien est impliqué. Une méningite bactérienne, comme son nom l’indique, est une inflammation des méninges déclenchée par une bactérie (des champignons et des virus peuvent également être en cause). Il existe plusieurs bactéries potentiellement responsables, mais les plus couramment impliquées sont les streptocoques. La méningite bactérienne touche des personnes de tous âges, mais les enfants et les nourrissons sont le plus souvent touchés. Ils suivent des personnes âgées et des adultes dont le système immunitaire est affaibli.

Quels sont les symptômes

Les manuels MSD précisent que les symptômes typiques de la méningite bactérienne aiguë sont les céphalées (maux de tête), la fièvre et la raideur nucale, ou un raidissement de la nuque. Des convulsions, de l’irritabilité, des vomissements, de la somnolence, de la tachycardie, de la photophobie, des malaises, des maux de dos et de la confusion peuvent également apparaître. Les premiers symptômes apparaissent généralement quelques jours après l’infection. Il peut difficilement être transmis à d’autres personnes (par exemple par des gouttelettes respiratoires et un contact étroit prolongé). Dans la forme aiguë, le tableau clinique peut précipiter très rapidement. Chez les nouveau-nés, un gonflement de la fontanelle antérieure peut apparaître.

Conséquences possibles et dommages permanents

Parmi les diverses complications de la méningite bactérienne aiguë signalées dans les manuels MSD, on trouve l’hydrocéphalie (une augmentation pathologique du liquide céphalo-rachidien dans les ventricules cérébraux et l’espace sous-arachnoïdien) ; les infarctus artériels ou veineux secondaires à une inflammation ; paralysie du sixième nerf crânien (abducens); surdité due à une inflammation du nerf vestibulocochléaire ou stato-acoustique (le chiffre VIII) ou des structures de l’oreille moyenne ; hernies cérébrales et abcès; augmentation de la pression dans le crâne; et des réactions systémiques mettant en jeu le pronostic vital, du choc septique à la coagulation intravasculaire disséminée en via une baisse des concentrations de sodium (hyponatrémie). Ces complications peuvent entraîner des dommages permanents tels que la surdité et des problèmes neurologiques importants, tels que l’épilepsie et les troubles d’apprentissage. La cicatrisation et l’amputation des membres sont également possibles.

Les causes de la méningite aiguë

Comme indiqué, la méningite bactérienne aiguë est causée par l’infection de divers types de bactéries, qui peuvent atteindre les méninges par différentes voies. La propagation hématogène, c’est-à-dire via le sang, est la forme la plus courante. Les bactéries peuvent également envahir les membranes suite à une primo-infection ailleurs dans la tête ou à proximité. Par exemple des sinus paranasaux (cavités dans les os de la masse faciale) ou de l’oreille moyenne. La méningite bactérienne aiguë peut également se développer après un traumatisme crânien important – comme un accident de voiture – ou une neurochirurgie. Les manuels MSD précisent que certaines malformations congénitales du crâne et de la colonne vertébrale peuvent augmenter la sensibilité à la méningite.

Qui frappe le plus

La méningite bactérienne aiguë touche principalement les nourrissons et les enfants, mais n’importe qui peut la développer. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, les principaux coupables sont les streptocoques du groupe B, des bactéries à Gram négatif telles queEscherichia coli et le Listeria monocytogenes; chez les enfants plus âgés et les jeunes adultes, ils sont le Neisseria meningitidis et cela Streptococcus pneumoniae; ce dernier provoque également le plus grand nombre d’infections chez les adultes et les personnes âgées. Pour les patients immunodéprimés, plus sujets aux infections en général du fait d’un système immunitaire affaibli, il peut également être en cause Pseudomonas aeruginosales Mycobacterium tuberculosis et d’autres agents pathogènes.

Le diagnostic et le pronostic

Le diagnostic de méningite bactérienne aiguë est établi par des hémocultures et une analyse du liquide céphalo-rachidien ou du liquide céphalo-rachidien, où il est possible de détecter la présence de micro-organismes avec des tests spéciaux. Le fluide est obtenu avec une ponction lombaire. Les Manuels MSD précisent que le prélèvement doit être effectué immédiatement si le médecin suspecte une méningite. Les concentrations de protéines, de glucose, de leucocytes et d’autres éléments sont évaluées dans le LCR. Les autres tests diagnostiques associés aux principaux sont la neuroimagerie, la formule sanguine spécifique et le panel métabolique. En ce qui concerne le pronostic, le taux de mortalité varie selon les groupes d’âge. Les manuels MSD indiquent qu’il commence à 3 % pour les moins de 19 ans ; c’est environ 17 % pour les jeunes et les adultes de 20 à 60 ans ; et 37 % pour les plus de 60 ans.

Quelles sont les thérapies à suivre

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indique que le traitement de la méningite repose principalement sur l’antibiothérapie. Il est essentiel de déterminer la nature de la bactérie responsable afin de fournir au patient les antibiotiques les plus appropriés et spécifiques possibles. Parmi celles utilisées figurent les céphalosporines de troisième génération, l’ampicilline et la vancomycine. Les corticostéroïdes sont également couramment utilisés pour réduire l’inflammation. Des médicaments anticonvulsivants et d’autres traitements peuvent être utilisés au cas par cas. La méningite peut être prévenue par le vaccin : elle existe pour les trois bactéries principalement responsables de l’infection : H. influenzae type B ; Neisseria meningitidis; et Streptococcus pneumoniae.