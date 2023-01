Tim Cook partage un court métrage émouvant « Shot on iPhone » pour célébrer le Nouvel An chinois

Apple célèbre le Nouvel An chinois de différentes manières, notamment avec des AirPods Pro en édition limitée. Maintenant, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu sur Weibo pour partager un court métrage pour le Nouvel An chinois qui « nous rappelle les efforts nécessaires pour surmonter l’adversité de la vie ».

Le court métrage, qui dure environ 15 minutes, semble avoir été entièrement tourné avec un iPhone 14 Pro. La vidéo touchante « montre le pouvoir de poursuivre sa passion », selon Tim Cook. Le PDG d’Apple explique :

J’espère que vous apprécierez cette histoire touchante qui met en lumière l’humanité, montre le pouvoir de poursuivre sa passion et nous rappelle à tous ce qu’il faut pour surmonter les obstacles de la vie. Joyeux Nouvel An chinois! Apprécier!

Apple partage généralement une version de sa vidéo annuelle du Nouvel An chinois sur YouTube également. Cette version aura des sous-titres en anglais, mais elle n’a pas encore été publiée. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message une fois qu’il sera disponible.

Apple célèbre régulièrement le Nouvel An chinois de différentes manières. Par exemple, début janvier, Apple a organisé un événement shopping de deux jours avec des réductions sur certains de ses produits les plus populaires. Il a également publié un guide de cadeaux dédié au Nouvel An lunaire disponible dans le monde entier.

Peut-être plus particulièrement, Apple vend également une version en édition limitée d’AirPods Pro qui comporte une gravure «Année du lapin» sur le boîtier de charge. Cette version AirPods Pro en édition limitée est disponible en ligne et en magasin pour les utilisateurs Apple en Chine, à Taïwan, à Macao et à Hong Kong.

Vous pouvez regarder l’intégralité du court métrage Shot on iPhone via le compte Weibo de Tim Cook ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :