Hogwarts Legacy bat déjà des records de ventes, et ce n’est pas encore sorti

Basé uniquement sur les précommandes, Hogwarts Legacy est le jeu premium le plus vendu sur Steam. Il devance des géants tels que Call of Duty : Modern Warfare 2 et FIFA 23.

Parmi les jeux vidéo les plus attendus de 2023 figure Hogwarts Legacy, un RPG d’action en monde ouvert se déroulant dans l’univers Harry Potter. Autour du titre développé par Avalanche Software il y a un véritable engouement, à tel point que le jeu domine le classement des jeux vidéo les plus vendus sur Steam même s’il n’a pas encore été lancé sur le marché.

La sortie de Hogwarts Legacy est en effet prévue pour le 10 février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Pour PlayStation 4 et Xbox One il faudra attendre avril 2023, pour Nintendo Switch juillet 2023.

Hogwarts Legacy bat Call of Duty et FIFA

Actuellement, Hogwarts Legacy occupe la cinquième place du classement mondial des meilleurs vendeurs sur Steam. Au-dessus, il n’y a que Steam Deck, la console portable de Valve, et des titres tels que Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2 et Apex Legends, qui bénéficient du caractère free-to-play soutenu par des microtransactions. Cela indique que sur la seule base des précommandes, Hogwarts Legacy est le jeu premium le plus vendu sur Steam, devant même Call of Duty: Modern Warfare 2, qui occupe la position numéro 8, et FIFA 23, qui occupe le position numéro 10. .

Un résultat vraiment étonnant pour un jeu qui n’est pas encore jouable. Probablement qu’une partie du battage médiatique – terme d’argot désignant l’attente impatiente d’un titre – a été alimentée par les récentes bandes-annonces publiées par l’éditeur Warner Bros, qui permettent de se faire une idée plus concrète de ce que sera Hogwarts Legacy.

Le dernier concerne le Choixpeau magique, avec lequel il faut interagir pour savoir laquelle des nôtres sera la maison d’origine entre Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Une autre bande-annonce, sortie le 9 janvier dernier, était consacrée à l’un des sorts les plus populaires de l’univers Harry Potter, à savoir Accio. Enfin, en novembre 2022, 20 minutes de vidéos ASMR ont été diffusées pour détendre le public avec l’ambiance du jeu, avec une grande attention portée à chaque détail.