La NASA a identifié une nouvelle planète (peut-être) habitable à 100 années-lumière de nous

De la taille de la Terre, elle est appelée TOI 700 E du nom de son étoile mère TOI 700, dont elle orbite à une distance qui permettrait à l’eau liquide d’exister à sa surface.

Illustration de la planète TOI 700 E en orbite dans la zone habitable de son étoile. Au loin TOI 700 D, aussi la taille de la Terre / Crédit : NASA/JPL–Caltech/Robert Hurt

Une nouvelle planète, tout juste découverte dans la constellation méridionale de Dorado et appelée TOI 700 E, du nom de son étoile mère, la naine rouge TOI 700 qui se trouve à environ 100 années-lumière de nous, permettrait l’existence d’eau liquide sur son surface. Les scientifiques qui l’ont identifié pour la première fois, en utilisant les données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, disent que TOI 700 E orbite autour de son étoile dans la zone habitable, ou dans la plage de distances dans laquelle ils supposent la présence d’eau liquide dans un certain période de sa vie.

Probablement rocheuse, TOI 700 E fait environ 95% de la taille de la Terre et est la quatrième planète à être détectée dans l’orbite de TOI 700, après TOI 700 B, C et D, toutes trouvées dans le cadre de la mission TESS de la NASA. TOI 700 Et, en particulier, c’est « l’un des rares systèmes que nous connaissons avec plusieurs petites planètes dans la zone habitablea expliqué Emily Gilbert, boursière postdoctorale au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, qui a dirigé la recherche.

Gilbert a présenté les résultats des travaux au nom de son équipe lors de la 241e réunion de l’American Astronomical Society à Seattle, montrant que TOI 700 E est environ 10% plus petit que la planète D, suggérant que d’autres observations pourraient offrir l’opportunité de trouver des objets toujours plus petits. mondes. Un article sur la planète nouvellement découverte a été accepté pour publication par Les lettres du journal astrophysique.

Dans le système TOI 700, la planète E est sur une orbite de 37 jours, avec deux autres mondes. La planète la plus interne, TOI 700 B, fait environ 90 % de la taille de la Terre et tourne autour de l’étoile tous les 10 jours. TOI 700 C fait environ 2,5 fois la taille de la Terre et effectue une orbite tous les 16 jours. « Les planètes sont probablement verrouillées par les marées, ce qui indique qu’elles ne tournent qu’une seule fois par orbite, de sorte qu’un côté fait toujours face à l’étoile, tout comme un côté de la Lune fait toujours face à la Terre» expliquent les chercheurs dans une note, qui ont mis une année supplémentaire d’observations du TESS pour découvrir le TOI 700 E.

TESS surveille de vastes zones du ciel, appelées secteurs, pendant environ 27 jours à la fois. Ces longues observations permettent au satellite de suivre les changements de luminosité stellaire causés par une planète passant devant son étoile de notre point de vue, un événement appelé transit planétaire. La mission a utilisé cette stratégie pour observer le ciel du sud (hémisphère sud) à partir de 2018, avant de se tourner vers le ciel du nord (hémisphère nord). En 2020, TESS a recommencé à scanner le ciel du sud pour de nouvelles observations. L’année supplémentaire de données a permis à l’équipe d’affiner les tailles originales des planètes, qui sont environ 10 % plus petites que les estimations initiales.

« Si l’étoile était un peu plus proche ou si la planète était un peu plus grosse, nous aurions pu détecter TOI 700 E au cours de la première année de données TESS a déclaré Ben Hord, doctorant à l’Université du Maryland à College Park et chercheur diplômé au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland. Mais le signal était si faible qu’il nous a fallu une année supplémentaire d’observations de son transit pour l’identifier.”.

TOI 700 E, qui – comme mentionné – pourrait également être verrouillée par les marées, met 28 jours pour orbiter autour de son étoile, ce qui la place entre les planètes C et D dans la zone habitable dite optimiste. Les scientifiques définissent la zone habitable optimiste comme la plage de distances à partir d’une étoile où de l’eau liquide à la surface d’une planète pourrait être présente à un moment donné de son histoire. Cette zone chevauche la zone habitable conservatrice, la plage où les chercheurs pensent que l’eau liquide peut exister pendant la majeure partie de la vie sur la planète. TOI 700 D orbite dans cette région.

Une étude de suivi du système TOI 700 avec des observatoires spatiaux et terrestres est en cours, a ajouté Gilbert, et pourrait fournir de plus amples informations sur ce système inhabituel. « TESS vient de terminer sa deuxième année d’observation du ciel boréal – a déclaré Allison Youngblood, astrophysicienne de recherche et scientifique associée du projet TESS au Goddard Space Flight Center de la NASA -. Nous avons hâte d’entendre parler des autres découvertes passionnantes cachées dans le trésor de données de la mission”.