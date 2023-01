Final Fantasy 16 sur PC ? Square Enix: "Personne n’a rien dit, achetez une PS5"

Lorsque la première bande-annonce de Final Fantasy XVI a été diffusée lors de l’un des événements de révélation de la PlayStation 5, la mention de la version PC n’est pas passée inaperçue, des petits caractères qui ont été rapidement supprimés par Square Enix après le spectacle. Une autre annonce officielle indiquait que l’exclusivité console serait de six mois, mais Naoki Yoshida, producteur du jeu vidéo, a laissé entendre que s’il sort enfin sur ordinateur, il ne le fera pas à court terme.

« Personne n’a dit un mot sur la sortie de la version PC. Pourquoi avez-vous donné l’impression que la version compatible sortira six mois plus tard ? Ne vous en faites pas, achetez une PS5 », a-t-il déclaré en riant. « Désolé, j’ai dépassé, j’ai hâte d’y être. »

Une annonce secrète liée à Final Fantasy ?

En plus du seizième opus, qui optera pour une approche plus adulte de son histoire et un système de combat axé sur l’action, nous apprendrons ces mois-ci plus de détails sur Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième opus de la trilogie remake. Cependant, Yoshinori Kitase, patron de la marque, a anticipé une annonce importante :

« Nous avons une grande annonce à propos de laquelle nous ne pouvons encore rien dire. 2023 sera une bonne année pour tout le monde et j’aimerais exciter les fans de Final Fantasy ». Remake de Final Fantasy IX.

Final Fantasy XVI sera mis en vente le 22 juin exclusivement sur PlayStation 5. C’est l’une des productions les plus attendues de 2023, qui arrive dans une année pleine de grands jeux sur le calendrier. Des titres comme Starfield, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake ou encore Star Wars Jedi : Survivor sont programmés pour les mois à venir.

