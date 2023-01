Le voisin de mes parents m’appelle fin 2022 inquiet. En tant qu’informaticien amateur, j’essaie toujours de l’aider du mieux possible et cette fois n’a pas fait exception. Son problème est que Windows 8.1 n’était plus supporté et elle s’inquiétait d’éventuelles attaques, chose peu probable mais qui soulevait des doutes.

Passer de Windows 8 à Windows 11 et retarder l’obsolescence

Son ordinateur était et est un vieil Asus F552C qui avait connu des jours meilleurs. Cependant, il était clair pour moi de passer à Windows 10 ou à Windows 11. La solution s’est finalement avérée plus simple avec Windows 11, même si la configuration minimale recommandée n’était pas respectée. Il n’a fallu qu’installer un SSD pour garantir de bonnes performances et que l’équipement ne traine pas encore plus.

Pour commencer, nous téléchargeons Windows 11 plus facilement que jamais depuis le site Web de Microsoft. C’est ainsi que nous garantissons la dernière version de Windows 11. Ensuite, l’utilisation de Rufus ou d’un fichier BAT nous permet d’ignorer l’exigence de TPM et de processeur. Enfin, mon cher voisin voulait avoir un compte local et j’ai pu le faire facilement grâce au tuto de Sergio Fernandez.

Une autre chose importante était la clé. Sur certains ordinateurs, la clé est dans le système donc nous n’avons rien à faire. Cette équipe avec quelques années de retard (plus de 10) a exigé un nouveau mot de passe qu’ils nous ont donné de Keysfan. Maintenant, mon cher voisin a un ordinateur portable qui vole, par rapport à ce qu’il était avant, et mis à jour avec la dernière version.

Bien souvent le réflexe est de vouloir renouveler cette équipe. Cependant, le voisin de mes parents veut prendre sa retraite dans deux ou trois ans maximum. Dans ce cas, il est stupide de vous proposer de renouveler votre ancien matériel. Votre informaticien à temps partiel est toujours prêt à vous aider avec ce problème et d’autres. Si vous avez un ordinateur avec Windows 8.1/Windows 7, nous vous recommandons ces options Keysfan pour mettre à jour votre ordinateur.

Dites adieu à Windows 8.1 et Windows 7 avec Keysfan