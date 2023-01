Contact perdu avec le rover chinois Zhurong: après qu’Insight Mars ait « réclamé » un autre hommage

Le rover chinois Zhurong ne s’est pas « réveillé » après la longue période de suspension dans laquelle il a été placé, pour surmonter le rude hiver martien.

Crédit : CNSA

Quelques semaines après la perte de l’atterrisseur Insight de la NASA, un autre robot est probablement mort pour toujours sur le sol dur de Mars. Selon ce qui a été communiqué par une source anonyme au South China Morning Post, en effet, le rover chinois Zhurong ne se serait pas réveillé après une longue période de suspension dans laquelle il avait été placé pour survivre au très rigide hiver martien. Le rover, qui est passé en mode « hibernation » le 18 mai 2022, devait se réactiver spontanément six mois plus tard, en décembre 2022, après avoir accumulé suffisamment d’énergie des dalles solaires. Mais ce n’est pas le cas, et il ne communique toujours pas avec le centre de commandement sur Terre. Bien que sa « mort » ne puisse pas encore être officiellement déclarée, l’expérience des précédents engins envoyés sur Mars suggère qu’il y a peu d’espoir.

L’hiver martien est en effet véritablement infernal pour les rovers et les atterrisseurs, en raison des températures extrêmement basses et des tempêtes de poussière colossales qui sévissent à la surface de la planète. Les panneaux solaires peuvent se remplir de poussière et de régolithe, empêchant les batteries de recevoir l’énergie dont elles ont besoin pour se recharger. Alors que certains robots ont des systèmes pour secouer la poussière, dans le cas du rover Zhurong, ce système ne fonctionne pas en mode hibernation. Il est possible que pendant la longue période de veille, il ait été tellement débordé qu’il n’ait plus eu l’énergie disponible pour se réactiver. Une perte majeure pour le programme spatial chinois, même si sa mission a été un succès et a duré plus longtemps que prévu initialement. Même l’atterrisseur Insight et les rovers Spirit et Opportunity, tous de l’agence aérospatiale américaine, se sont arrêtés à jamais à cause de la poussière déposée sur les panneaux solaires.

Crédit : CNSA

Le rover à six roues Zhurong a été « atterri » avec l’atterrisseur Tianwen-1 en mai 2021 et était censé fonctionner pendant environ 3 mois, mais est resté actif pendant une année entière, parcourant quelques kilomètres à Utopia Planitia, où il est allé à la recherche de données sur le sol, la structure géologique et l’atmosphère martiens, tout en recherchant des preuves de la vie passée sur la planète rouge. Au bout d’un an, les scientifiques du programme spatial chinois ont décidé de le suspendre pour passer l’hiver, mais comme indiqué, le rover ne s’est pas réveillé depuis. Incroyablement, il semblerait que les scientifiques chinois aient également du mal à entrer en contact avec l’orbiteur de la mission Tianwen-1, « sollicité » pour tenter de communiquer avec le rover et analyser la zone dans laquelle il a été placé en hibernation. Il semble qu’il y ait des difficultés à verrouiller le signal du vaisseau spatial en orbite autour de la planète, mais pour le moment il n’y a pas de confirmation officielle.

L’espoir est que les problèmes avec la sonde seront résolus et que le rover se réveillera soudainement de son hibernation, mais il n’est pas exagéré d’imaginer la fin de la mission, toujours un succès pour la Chine, qui franchit des étapes importantes. dans l’exploration spatiale. Selon la Nasa, Pékin pourrait même revendiquer des territoires riches en gisements sur la Lune, après les avoir explorés sous couvert de recherches scientifiques.