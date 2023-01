L’étoile la plus éloignée de la Voie lactée a été découverte : elle se trouve à 1 million d’années-lumière du cœur galactique

Grâce aux données d’un télescope à Hawaï, l’étoile la plus éloignée de notre galaxie a été identifiée, une RR Lyrae à plus d’un million d’années-lumière.

Les scientifiques ont découvert l’étoile la plus éloignée de la Voie lactée, située à plus d’un million d’années-lumière du centre galactique. Mais comment une distance aussi énorme est-elle possible si notre galaxie a un diamètre estimé à 100 000 années-lumière ? La raison réside dans le fait que l’influence de la Voie lactée ne s’arrête pas à la limite des bras spiraux, les bords les plus extérieurs du corps galactique, mais s’étend sur des centaines de milliers de kilomètres supplémentaires dans ce qu’on appelle des halos. Il y en a un intérieur, plus dense en corps célestes, et un extérieur plus raréfié. Tout au bord du halo extérieur, en direction de la constellation de la Vierge, plus de 200 étoiles lointaines ont été découvertes, dont la plus éloignée est à 320 kiloparsecs du cœur de la galaxie, ce qui correspond précisément à plus d’1 million d’années lumière .

L’étoile la plus éloignée de la Voie lactée a été découverte par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Département d’astronomie et d’astrophysique de l’Université de Californie à Santa Cruz, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Conseil national de recherches (CNRC) canadien, français Institut National des Sciences de l’Univers du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’Université d’Hawaii. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Raja Guha Thakurta, directeur et professeur à l’université californienne, ont découvert les étoiles en analysant les données recueillies par le projet de recherche Next Generation Virgo Cluster Survey (NGVS), basé sur le télescope Canada-France-Hawaï (CFHT ) de 3,58 mètres situé à l’observatoire du Mauna Kea, sur les îles hawaïennes. Le projet vise à étudier l’amas de la Vierge, en particulier l’immense galaxie elliptique M87 à 50 millions d’années-lumière de nous, au cœur de laquelle se trouve le premier trou noir supermassif jamais photographié dans l’histoire de la recherche. Les données recueillies par NGVS sont si détaillées et riches qu’elles contiennent également des observations sur les étoiles du halo extérieur de la Voie lactée. C’est à partir de l’analyse de ces images que le professeur Guha Thakurta et ses collègues ont identifié les 207 étoiles très lointaines.

L’étendue des halos de la Voie Lactée. Crédit : NASA, ESA et A. Feild [STScI]

Ce sont des étoiles variables particulières appelées RR Lyrae, dont la luminosité change périodiquement. Les scientifiques ont calculé qu’ils sont distants de 20 à 320 kiloparsecs ; les plus éloignés, comme indiqué, dépassent 1 million d’années-lumière du cœur galactique. C’est une distance impressionnante, qui correspond à une petite moitié de celle qui nous sépare de la merveilleuse Galaxie d’Andromède, contre laquelle la Voie Lactée va « se heurter » dans 4,5 milliards d’années (donnant vie à un nouvel astre gigantesque). .

La galaxie d’Andromède. Crédit : Andrea Centini

« Notre galaxie et Andromède sont toutes deux si grandes qu’il n’y a presque pas d’espace entre les deux galaxies », a déclaré le professeur Guha Thakurta dans un communiqué de presse. « Le halo est la partie la plus difficile à étudier car les limites extérieures sont très éloignées. Les étoiles sont très clairsemées par rapport aux fortes densités stellaires du disque, mais le halo est dominé par la matière noire et contient en fait l’essentiel de la masse de la galaxie », poursuit le scientifique. « Nos observations confirment les estimations théoriques de la taille du halo, c’est donc une découverte importante », a fait écho le Dr Yuting Feng, qui a coordonné la nouvelle étude. Les détails de la découverte ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American Astronomical Society en cours à Seattle et seront bientôt publiés dans une revue scientifique spécialisée.