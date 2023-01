L’application Xfinity Stream permet désormais aux utilisateurs de regarder du contenu via AirPlay sur des appareils compatibles

L’application Xfinity Stream de Comcast pour iOS a été mise à jour cette semaine avec une nouvelle fonctionnalité importante. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent désormais diffuser du contenu via AirPlay sur un appareil compatible, tel qu’une Apple TV, une Smart TV ou un autre décodeur avec AirPlay intégré.

Comme annoncé par Comcast sur son site Web, la dernière version de Xfinity Stream prend désormais en charge AirPlay – qui est un protocole sans fil créé par Apple pour diffuser des médias entre appareils. Cela indique que les clients Xfinity peuvent désormais commencer à regarder du contenu en direct, à la demande ou des enregistrements DVR sur l’application iOS, puis les diffuser sans fil sur le téléviseur.

Alors qu’AirPlay 2 est disponible par défaut sur les derniers appareils Apple, il existe également des téléviseurs et des décodeurs tiers qui prennent également en charge le protocole sans fil d’Apple. Cela inclut les derniers téléviseurs intelligents des appareils AOC, LG, Samsung, Sony, TCL, VIZIO et Roku.

Les clients Xfinity peuvent désormais utiliser AirPlay pour diffuser et partager des programmes à partir de l’application Xfinity Stream, y compris des actualités et des sports en direct, des films et des émissions à la demande, ainsi que leurs enregistrements DVR, directement sur Apple TV 4K et d’autres appareils pris en charge par AirPlay.

Nous restons déterminés à offrir à nos clients Xfinity TV plus de choix et de flexibilité. En ajoutant la fonctionnalité AirPlay à l’application Xfinity Stream, nous leur offrons de nouvelles façons de profiter de leur programmation à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.