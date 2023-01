L’iPhone 15 d’Apple entre en phase de production d’essai

En un mot : le fabricant d’iPhone Foxconn aurait lancé la production de la prochaine version du smartphone d’Apple. Economic Daily News a été le premier à rendre compte du développement, notant que l’iPhone 15 est entré dans ce qu’on appelle la phase d’introduction de nouveaux produits, ou NPI. Au cours de cette étape, Foxconn utilisera sa chaîne de production pour assembler les iPhones de la manière exacte dont ils seront créés lors de la production de masse.

Cette étape donne à Apple et à Foxconn la possibilité de s’assurer que tout fonctionne correctement, et leur permet également d’identifier et de mettre en œuvre des modifications susceptibles d’augmenter l’efficacité, d’augmenter les rendements ou de réduire les coûts de production.

Certains modèles de pré-production ont probablement déjà été assemblés, mais ceux-ci ont probablement été assemblés à la main en petit nombre.

La publication note par ailleurs que le processus de fabrication sera un peu différent pour Apple cette année avec le lancement de la production de masse en Chine et en Inde à quelques semaines d’intervalle. Les années précédentes, la production était espacée de plusieurs mois.

La plupart s’attendent à ce que la famille iPhone 15 d’Apple reflète ce que nous avons vu avec sa dernière version. Si c’est vrai, nous pourrions envisager un iPhone 15 standard ainsi qu’un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max / Ultra phare. Cela pourrait également être la dernière année de l’iPhone Plus car il ne se serait pas vendu aussi bien qu’Apple l’avait espéré. Une autre rumeur récente suggérait qu’Apple reportait ou annulait l’iPhone SE 4.

Les modèles d’iPhone 15 haut de gamme d’Apple devraient également adopter une nouvelle puce. On pense que le SoC A17 est construit sur un processus de 3 nm. TSMC affirme que son processus de 3 nm offre jusqu’à 70 % de gain de densité logique, une amélioration de la vitesse de 15 % et une réduction de 30 % de la puissance. Dans l’iPhone 15, cela se traduirait par un téléphone plus rapide avec une autonomie de batterie plus longue et peut-être un peu plus de place pour du hardware supplémentaire (ou peut-être même une batterie plus grande).

La famille iPhone 15 d’Apple devrait faire ses débuts à la mi-septembre.